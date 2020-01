Netflix: 5 nuove serie originali in uscita a febbraio 2020

Narcos: Messico, Diego Luna in una scena

Netflix è senza dubbio la piattaforma streaming più prolifera in termine di prodotti originali messi periodicamente a disposizione dei suoi iscritti: ogni mese gli utenti possono trovare serie e lungometraggi per tutti i gusti ed i tipi di pubblico: dagli adulti amanti del crime ai giovanissimi appassionati di commedie teen. Anche febbraio 2020 non sarà da meno e per questo abbiamo selezionato per voi 5 serie originali Netflix in uscita: siete pronti a serate dedicate al binge watching più estremo?

Locke & Key

Cominciamo questa lista con Locke & Key, serie fantasy/horror basata sull'omonimo fumetto di Joe Hill (prolifico e poliedrico figlio di Stephen King). La storia è quella dei tre fratelli Locke che, dopo la morte del padre, si trasferiscono insieme alla madre nella Keyhouse, la storica magione di famiglia, cercando insieme di superare il lutto. Presto i ragazzi fanno alcune straordinarie ma al tempo stesso inquietanti scoperte sulla casa: le chiavi che aprono le sue moltissime porte sono stregate e conferiscono a chi le impugna dei superpoteri. La Keyhouse è però popolata da una diabolica creatura, Dodge, capace di assumere identità diverse e cambiare voce a seconda delle paure più profonde di chi la incontra. Nel cast Connor Jessup, Emilia Jones e Jackson Robert Scott, che ha interpretato il piccolo Georgie in It.

Uscita: 7 febbraio

Love is Blind

Ok, lo sappiamo, non si tratta propriamente di una serie, ma siamo convinti che valeva la pena di inserire questo reality molto particolare nella nostra lista. Al centro di Love is Blind ci saranno un gruppo di single che dovranno trovare l'amore della loro vita solo tramite chat. I partecipanti dovranno innamorarsi e poi fidanzarsi con qualcuno che non hanno mai visto di persona e che conoscono solo attraverso uno schermo. Quando potranno incontrarsi? Solo dopo che il fidanzamento è stato ufficializzato. Che questa serie possa dimostrare che l'amore è realmente cieco?

Uscita: 13 febbraio

Narcos: Messico 2

La serie Narcos, sia le sue stagioni dedicate al personaggio di Pablo Escobar che quella ambientata nel mondo del narcotraffico messicano, sono state un vero successo per la piattaforma streaming. Ed è proprio Félix Gallardo, re della droga stanziato a Guadalajara, a fare ritorno in Narcos: Messico 2, una seconda stagione che lo vede alle prese con numerosi problemi, in particolare il fatto di essere diventato l'obbiettivo principale della DEA dopo la morte di Kiki Camarena. Alla guida del cast ancora uno strepitoso Diego Luna, capace di una perfetta metamorfosi in uno dei kingpin messicani più famosi di tutti i tempi. Che cosa ci riserverà questa nuova, adrenalinica, stagione? Mancano davvero pochissimi giorni per scoprirlo.

Uscita: 13 febbraio

I Am Not Okay With This

Sembra che i giovani protagonisti di IT e IT: Capitolo 2 stiano pian piano conquistando il monopolio delle produzioni teen, in particolare di quelle di genere fantastico/sovrannaturale. In I Am Not Okay With This, serie ispirata al fumetto omonimo di Charles Forsman (The End of the Fucking World), ritroviamo ben due di loro, Sophia Lillis e Wyatt Oleff. Lillis, che interpreta la protagonista della storia Sidney, è un'adolescente che si barcamena tra la scuola, la famiglia e la scoperta della sua sessualità, facendo però i conti con i misteriosi superpoteri di cui è dotata.

Uscita: 26 febbraio

Altered Carbon 2

Concludiamo questa lista delle serie Netflix in uscita a febbraio 2020 con Altered Carbon 2, seconda stagione della serie sci-fi il cui debutto ha ottenuto un grande successo. La serie, che è ambientata anni dopo i fatti della prima stagione, seguirà nuovamente le vicende dell'ex soldato Takeshi Kovacs, che questa volta verrà interpretato da Anthony Mackie. Della trama non è stato rivelato molto, tra le poche certezze sappiamo che il protagonista verrà coinvolto in una nuova cospirazione e dovrà risolvere una serie di inspiegabili omicidi.

Uscita: 27 febbraio