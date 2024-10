Piccoli brividi 2: David Schwimmer è terrorizzato nel primo teaser della serie Disney+

I fan di Piccoli Brividi avranno presto una grande sorpresa. Disney+ e Hulu hanno condiviso il primo teaser della seconda stagione della serie antologica tratta dai libri di R. L. Stine, che debutterà il 10 gennaio, rivelando il titolo "Goosebumps: The Vanishing" e un primo sguardo alla nuova star David Schwimmer.

Goosebumps: The Vanishing segue i gemelli Cece (Jayden Bartels) e Devin Brewer (Sam McCarthy) mentre vengono mandati a trascorrere l'estate a Gravesend, Brooklyn, con il padre divorziato (Schwimmer). Una minaccia si agita e i ragazzi si rendono subito conto degli oscuri segreti che li circondano, innescando una catena di eventi che svelano un profondo mistero. Mentre si addentrano nell'ignoto, Cece, Devin e i loro amici si trovano coinvolti nell'agghiacciante storia di quattro adolescenti misteriosamente scomparsi nel 1994.

Chi fa parte del cast della seconda stagione?

La stagione di otto episodi vede la star di Friends Schwimmer nel ruolo di Anthony Brewer, un ex professore di botanica che si è immerso nella scienza e nel mistero. Nel cast anche Ana Ortiz, Elijah M. Cooper, Galilea La Salvia, Francesca Noel e Stony Blyden.

I fan della popolare serie di libri di Stine riconosceranno elementi di Il mistero dello scienziato pazzo, La macchina stregata, Un barattolo mostruoso, Al mostro! Al mostro!, The Ghost Next Door e Il campeggio degli orrori, che sono serviti da ispirazione per la seconda stagione.

Piccoli Brividi 2 è sviluppata da Nicholas Stoller e Rob Letterman, la showrunner è Hilary Winston. Insieme a Neal H. Moritz, Iole Lucchese e Caitlin Friedman di Scholastic Entertainment, Pavun Shetty, Conor Welch, Erin O'Malley, Karl Frankenfield e James Eagan sono i produttori della serie.

"Siamo incredibilmente orgogliosi del lavoro dei nostri sceneggiatori, dei produttori, del cast e della troupe e della visione che hanno portato nella prima stagione, apprezzata da una nuova generazione di fan assieme a quelli che sono cresciuti nell'iconico mondo di R.L. Stine. Non vediamo l'ora di mostrarvi la prossima stagione", ha dichiarato Katherine Pope, president of Sony Pictures Television Studios.