Lucca Comics & Games 2024: tra i primi annunci l'arrivo in Italia dell'autore di Piccoli Brividi

I 50 anni di Dungeons & Dragon, gli eventi dedicati a Suqid Game 2 e One Piece, l'arrivo dell'autore di Piccoli Brividi in Italia tra le prime anticipazioni.

Inizia il conto alla rovescia per la nuova edizione di Lucca Comics & Games 2024, che quest'anno si chiamerà The Buttrfly Effect in omaggio al centenario di Giacomo Puccini. Oltre ad un chiaro riferimento al capolavoro pucciniano, il titolo si riferisce al noto "Effetto Farfalla", un corollario della Teoria del Caos che studia il modo in cui piccoli cambiamenti possono portare a grandi conseguenze e che introduce le prime anticipazioni del programma.

Il poster e la mostra

Il poster di questa edizione, anzi i tre poster, per l'esattezza, sarà realizzato a mano dal maestro Yoshitaka Amano, protagonista di una mostra eccezionale che si terrà a Milano. A cavallo tra il 2024 e il 2025 Lucca Comics & Games uscirà letteralmente dalle mura urbane e sbarcherà alla Fabbrica del Vapore di Milano con la mostra AMANO CORPUS ANIMÆ, dedicata proprio a Yoshitaka Amano. Questa esposizione offrirà una panoramica completa del suo lavoro, mettendo in luce la sua straordinaria capacità di fondere Anime, Videogiochi e arte contemporanea in un'unica, inimitabile visione artistica. Più di 100 opere originali per raccontare la storia dell'animazione e dell'intrattenimento mondiale; le immagini epiche che hanno consacrato il "ragazzo di Shizuoka" nell'Olimpo degli Artisti contemporanei spazieranno da Tatsunoko a Final Fantasy, passando per Vogue. Dal 13 novembre 2024 al 1 marzo 2025, "Amano Corpus Animae" sarà la prima retrospettiva per celebrare i 50 anni di carriera del visionario Maestro. La mostra più grande e completa che sia mai stata dedicata all'artista nipponico in Occidente. Curata per Lucca Comics & Games da Fabio Viola, con progetto di allestimento e percorso dell'exhibition realizzati in collaborazione con POLI.design di Milano.

Il ritorno di Netflix

Lo streamer farà ritorno a Lucca Comics & Games con uno speciale evento dedicato a Squid Game 2, che porterà in città il creatore, scrittore e regista Hwang Dong-hyuk e i protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-Jun.

Il 5 maggio scorso sono partiti contemporaneamente da Milano, Berlino, Londra, Madrid e Parigi i festeggiamenti per il 25° di One Piece, in occasione del compleanno di Monkey D. Luffy, il famoso pirata dal cappello di paglia, ma sarà a Lucca il momento più importante per chiudere le celebrazioni in grande stile e con tutti i numerosi fan. Parteciperanno infatti a Lucca Comics & Games due grandi ospiti dal Giappone: Tatsuya Nagamine (regista degli ultimi anni di One Piece e precedentemente di tanti altri titoli TOEI, tra cui Dragon Ball Super: Broly) e Kenji Yokoyama (animatore storico dai primi episodi a oggi). Ma non solo: i festeggiamenti si protrarranno anche nello stand di TOEI Animation e durante le molte sorprese in lavorazione. Tante novità saranno annunciate nelle prossime settimane.

I tributi a Dungeons & Dragons

Il primo poster di Lucca Comics & Games 2024

Per i cinquant'anni di Dungeons & Dragons, Lucca ospiterà due speciali tributi per trasformare questo anniversario in una gigantesca festa collettiva, un rito di condivisione per tutti coloro, giocatori e non, che partecipano quotidianamente e attivamente alla co-creazione di storie, insieme ai propri autori preferiti.

Per la prima volta sarà esposta la Koder Collection, con capolavori originali di Larry Elmore, Jeff Easley, Clyde Caldwell, Keith Parkinson, Brom, Todd Lockwood, in una mostra unica al mondo: "Gateway to Adventure: 50 Years of D&D Art". Sarà curata da Jon Peterson, uno dei più importanti storici del gioco, autore fra l'altro di Dungeons and Dragons - Art & Arcana e della straordinaria raccolta di documenti rari The Making of Original Dungeons & Dragons 1970-1977, pubblicata recentemente da Wizards of the Coast, e da Jessica Lee Patterson, storica dell'arte che dal 2022 lavora alla catalogazione della collezione. La mostra sarà accolta dalla straordinaria e sacrale Chiesa dei Servi, già utilizzata in passato per l'esposizione di tavole originali, ma ripensata per accogliere un percorso editoriale e artistico che lasci anche grande spazio all'esperienza e al gioco giocato.

Ma non finisce qui, è tempo che il gioco di ruolo lasci una traccia permanente nella città del gioco per antonomasia: l'amministrazione comunale di Lucca intitolerà il sotterraneo del baluardo San Paolino, in modo definitivo, a Gary Gygax e Dave Arneson, creatori di Dungeons & Dragons. Si tratta del coronamento di un percorso avviato 15 anni fa, con Larry Elmore, Tracy e Laura Hickman, che finalmente ha trovato il suo avvallo definitivo da parte della città.

Ma se fino ad ora abbiamo parlato del passato, per indagare il presente e futuro del primo e più longevo gioco di ruolo sarà presente a Lucca Jeremy Crawford, lead rules designer di Dungeons & Dragons e lead designer del nuovo 2024 Player's Handbook.

L'autore di Piccoli brividi per la prima volta in Italia

L'autore di Piccoli brividi Robert Lawrence Stine

Nato come autore di romanzi comici, sotto lo pseudonimo di Jovial Bob Stine, Robert Lawrence Stine è oggi sinonimo di "brividi". L'autore della conclamata serie di romanzi per ragazze e ragazzi Piccoli Brividi, arriva per la prima volta in Italia per incontrare i suoi fan, dai giovani lettori fino ai più scafati che con le sue serie sono cresciuti. Passando attraverso i media, dalle serie tv (l'ultima uscita nel 2023) al gioco in scatola (1995) fino ai film (2015 e 2018), la prolifica saga horror ha cresciuto (e spaventato!) intere generazioni di appassionati.

A tenere col fiato sospeso lettrici e lettori ci sarà anche Stuart Turton, acclamato autore de Le sette morti di Evelyn Hardcastle e de Il diavolo e l'acqua scura, di cui uscì anche un gioco da tavolo presentato a Lucca Changes. L'autore sarà a Lucca Comics & Games, e in libreria, con il nuovo romanzo thriller L'ultimo omicidio alla fine del mondo, in uscita a ottobre 2024 con Neri Pozza Editore.