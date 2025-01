Piccoli Brividi 2: “Le Cose da un altro mondo” e il finale spiegato

Con l'arrivo di Piccoli Brividi 2: La misteriosa avventura su Disney+, si apre un nuovo capitolo per la saga di culto prima letteraria e poi televisiva, che ha avuto un reboot due anni fa diventando poi antologica e presentando ogni stagione un nuovo cast e storia orizzontale, oltre a vari libri che ispirano le puntate. In questo secondo ciclo al centro c'è la famiglia Brewer: Anthony (David Schwimmer), botanico divorziato con due gemelli a carico che gli fanno visita a Brooklyn per l'estate, ha perso il fratello maggiore, scomparso trent'anni prima in un misterioso incidente rimasto irrisolto insieme ad altri tre adolescenti.

Il nuovo protagonista adulto dello show

Oggi qualcosa si risveglia nel suo seminterrato, e si rivelerà collegato a quanto successo negli anni '90. Gli otto episodi sono arrivati tutti insieme e hanno portato ad un finale che ha mantenuto lo stesso schema narrativo del ciclo inaugurale. Confrontiamoli insieme e, ovviamente, attenzione agli spoiler.

Piccoli Brividi 2: tutto parte dagli anni '60

Nel 1969 (data simbolica) una navicella aliena precipita sulla Terra rimanendo bloccata sottoterra. A trovarla un gruppo di scout, il cui responsabile viene risucchiato nelle viscere del sottosuolo di fronte ai propri allievi attoniti. Accade a Fort Jerome, che fu fondamentale durante la Guerra Civile, e da quella volta viene soprannominato "Campo Terrore". Un nome che riecheggia fino agli anni '90, quando Matty e i suoi amici si sfidano a vicenda ad andare lì sotto, documentati dalla videocamera della nuova arrivata Hannah.

L'inizio delle risposte arriva grazie alla detective

La videocassetta viene sotterrata dalla fidanzata di lui, Jen, sconvolta dall'accaduto. La ragazza, oggi adulta e poliziotta (Ana Ortiz), la recupera, affinché possano vederla tutti i ragazzi protagonisti - compresa la figlia della detective, Alex (Francesca Noel), ancora ai domiciliari dopo l'esperienza in riformatorio, e i gemelli Devin e Cece (Sam McCarthy e Jayden Bartels).

Mostri, bugie e videotape nella serie horror

Ciò che emerge da quel filmato è che sebbene ufficialmente fossero finiti annegati nelle fogne, senza mai ritrovarne i corpi, il quartetto di adolescenti è ancora vivo lì sotto, imprigionato in una sorta di bozzoli. Lo stesso destino è capitato a Trey (Stony Blyden) qualche episodio prima, ma lui è riuscito a venirne fuori, salvato da Anthony che l'ha trovato vagare nudo per strada; lo stesso vale per quest'ultimo, che i ragazzi stanno provando a ritrovare, parallelamente a Jen. La Scooby Gang riesce a rintracciare la finta dottoressa che si era occupata di Trey in ospedale, Ramona (Sakina Jaffrey).

Il gruppo di adolescenti delle nuove puntate

La donna è in realtà la figlia di uno scienziato che, dopo quanto accaduto al capo scout (anche lui prigioniero di un bozzolo sottoterra), negli anni '60 aveva iniziato il Progetto Orione, top secret e dedito ad eliminare gli alieni. Aveva selezionato tre altri specialisti per la missione, senza rivelare loro il vero scopo e convincendoli di voler semplicemente liberare l'umano. Una volta ottenuto il siero antidoto, lo aveva usato sulla navicella ma l'operazione gli si era ritorta contro, e da quel momento per 55 anni la ragazza divenuta adulta si è occupata di contenere quell'orrore sottoterra. Ecco perché aveva rapito Anthony: la famiglia Brewer continuava ad impedirglielo senza saperlo.

Adolescenti (e adulti) in azione

Gli adulti della serie Disney+

Il gruppo di Piccoli brividi 2 riesce a recuperare il botanico dopo un patto con Ramona, che però li imprigiona tutti sottoterra bloccati dietro la botola che serve a contenere gli alieni. Vittima della "Cosa" è stato anche Devin nelle prime puntate, ma non è stato risucchiato fino in fondo quando il nuovo "gruppo" l'ha sfidato poiché Trey ha fatto saltare la corrente. Questa potrebbe essere la soluzione per salvare tutti una volta per tutte, secondo il padre. Provano a replicare la situazione, avviene il blackout e, prima che il secondo generatore si riattivi e chiuda la botola, riescono tutti ad uscire da lì sotto, compresi i ragazzi rimasti bloccati per trent'anni nei bozzoli. Anthony ritrova Matty e Devin ritrova Hannah, che aveva visto nelle proprie visioni come se avessero una connessione speciale, ma la gioia dura poco. Oltre alle perplessità di Jen, che li ritrova fuori da Campo Terrore e viene a sapere tutto, la navicella sembra richiamare a sé i "sopravvissuti", trasformandoli in creature aliene a propria volta al grido di "Non sono io".

La Scooby Gang di Piccoli Brividi: La misteriosa avventura

A quel punto Anthony e Jen ritrovano la dottoressa Ramona, solo per scoprire che il suo intento per tutti questi anni era in realtà provare a risvegliare il padre perfezionando il siero. Lui stesso, però, prima di trasformarsi in alieno e venire eliminato definitivamente, fa capire al botanico cosa fare. Bisogna liberare la navicella: quest'ultima non ha mai voluto far del male alla Terra ma si è solo difesa da chi si addentrava lì sotto. I due riescono quindi ad aprire la grata tenuta chiusa per tanti anni dalla dottoressa, e lasciare che la Cosa ritorni al proprio pianeta d'origine. La stessa si porta con sé anche i "sopravvissuti", che non era destino tornassero tra i vivi. Matty e gli altri vivranno per sempre nel ricordo dei loro cari, compresa la madre che uscì di senno all'epoca.

Piccoli Brividi 2, la scena post-credits

Una rilettura più sci-fi che soprannaturale da parte degli ideatori Nicholas Stoller e Rob Letterman è stata scelta per la seconda stagione della serie Disney+. L'epilogo vede Cece pronta a tornare a casa dalla madre dopo aver imparato che vuole continuare a fare dibattito solo per il piacere di farlo, senza la pressione delle aspettative degli altri e della competizione, pronta per una relazione a distanza con Alex. Devin invece decide di tornare lì dopo l'estate per stare più vicino a Frankie (Galilea La Salvia). CJ (Elijah M. Cooper) torna ad essere il fattorino al ristorante della madre, che prova a scommettere su di lui anche a livello manageriale: porta ai Brewer in partenza i loro famosi involtini primavera per salutarli.

Piccoli Brividi. Galilea La Salvia e Stony Blyden in una scena della seconda stagione.

L'ultima sequenza (prima dei titoli di coda) riprende lo schema di quella del ciclo inaugurale, ma già sappiamo che non avrà un seguito visto che la serie, se verrà rinnovata, è diventata antologica. In ogni caso, un attonito Trey che sembra aver accettato la possibile relazione tra Devin e Frankie, vomita quella stessa sostanza di cui erano fatti gli alieni. D'altronde, anche lui era rimasto troppo tempo in quel bozzolo per non subire delle conseguenze. "Questo non è un buon segno" dice.