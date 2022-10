Physical: Zooey Deschanel affianca Rose Byrne nella stagione 3

Quattro anni dopo la conclusione della serie New Girl, Zooey Deschanel fa ritorno sul piccolo schermo a fianco di Rose Byrne nella terza stagione della serie Apple TV+ Physical. Secondo l'Hollywood Reporter, Deschanel ha stretto un accordo per interpretare Kelly, personaggio fisso dei nuovi episodi dello show descritto come "una star delle sitcom che decide di entrare nell'industria del fitness anni '80, il che la porterà a scontrarsi con Sheila Rubin (Byrne)".

Physical: una foto di scena

Physical è una commedia dark incentrata su Sheila Rubin, una casalinga tormentata nella San Diego degli anni '80 che scopre l'empowerment attraverso l'aerobica. La serie è interpretata da Rose Byrne, Rory Scovel, Dierdre Friel, Della Saba, Lou Taylor Pucci e Paul Sparks.

Nella seconda stagione Sheila Rubin (Rose Byrne) ha lanciato con successo il suo primo video di fitness solo per incontrare alcuni nuovi e più grandi ostacoli sul suo cammino. È combattuta tra la lealtà verso suo marito e i valori che rappresenta e una pericolosa attrazione per qualcun altro. In più si ritrova ad affrontare nuovi agguerriti concorrenti sulla strada per costruire un vero e proprio impero del fitness.

Physical è creato e prodotto da Annie Weisman, che funge anche da showrunner. È diretto da Craig Gillespie, Liza Johnson e Stephanie Laing.

Oltre che in Physical 3, prossimamente rivedremo Zooey Deschanel nel dramma biografico Dreamin' Wild e nell'adattamento live-action di Harold and the Purple Crayon.