Katy Perry ammette: "Mi sono spacciata per Zooey Deschanel quando non ero famosa"

Katy Perry ha ammesso di aver spesso sfruttato la sua somiglianza con Zooey Deschanel per entrare gratis nei club di Los Angeles quando ancora non era famosa e non aveva soldi.

Katy Perry e Zooey Deschanel sono due gocce d'acqua. Come riportato da Fox News, la pop star ha sfruttato più volte l'incredibile somiglianza con la protagonista di (500) giorni insieme. Kate Perry, infatti, ha rivelato di aver finto di essere l'attrice per entrare gratis nei locali di Los Angeles. La rivelazione è giunta in occasione di una chat con l'obiettivo di promuovere il videoclip di Not the End of the World, l'ultima canzone di Katy Perry in cui Zooey Deschanel interpreta la protagonista. Nel videoclip, l'attrice viene scambiata per Katy Perry mentre alcuni alieni provano a rapirla.

Katy Perry: Part of Me - una scena 'live' del film

In una live su Instagram, Katy Perry ha ammesso di aver finto più volte di essere Zooey Deschanel in modo tale da poter entrare gratis nei club di Los Angeles. La rivelazione non ha colto di sorpresa l'interprete di Elf. Quando la Perry aveva 17 anni e non era ancora famosa, infatti, fingeva di essere Zooey Deschanel e riusciva a convincere i buttafuori dei club di LA. La pop star ha dichiarato: "Tu hai sempre detto di dovermi tanto. In quei momenti del mio passato, però, ero io che fingevo di essere te. Devo ammettere che, dopo essere arrivata a Los Angeles, frequentavo molti club. Ehm, ecco, volevo andarci ma non avevo soldi e non ero ancora famosa. Così, a volte, mi spacciavo per te!".

New Girl: Zooey Deschanel in una immagine promozionale del cast della seconda stagione

D'altro canto, Zooey Deschanel ha risposto: "Questo tuo racconto non mi sorprende. Molte persone, infatti, sostenevano di avermi incontrata in luoghi in cui non ero presente. Qualcosa non quadrava!". La canzone Not the End of the World fa parte di Smile, l'ultimo album di Katy Perry. L'attrice si è complimentata con Katy Perry per il suo lavoro sul set del videoclip: "Complimenti, hai fatto un cammeo e sei stata coinvolta nonostante la maternità. Sono rimasta impressionata dalla tua etica lavorativa".