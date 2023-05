Physical 3 sarà l'ultima stagione della serie con Rose Byrne

Physical 3 sarà l'ultima stagione della serie con protagonista Rose Byrne.

Apple TV+ ha infatti confermato i progetti riguardanti lo show creato e prodotto da Annie Weisman e Tomorrow Studios.

Il terzo capitolo della serie

Le 10 puntate della terza stagione di Physical sono state ideate per dare ai fan una conclusione soddisfacente, pur lasciando alcuni elementi della storia in sospeso.

Il nuovo capitolo del racconto prenderà il via il 2 agosto sulla piattaforma di streaming.

Rose Byrne e Weisman hanno dichiarato: "Siamo così grate nei confronti di Apple, Tomorrow Studios e tutti i nostri collaboratori dal punto di vista creativo per aver avuto l'opportunità di portare in vita Sheila in tutta la sua gloria. Con questa stagione finale, i tre atti della saga di Sheila all'insegna di ribellione, recupero e redenzione arriveranno alla conclusione soddisfacente che lei e i suoi fan meritano così tanto. Ci sentiamo così orgogliosi nel condividere questo capitolo con tutti".

La trama della serie Physical

Physical 2: una foto di scena della seconda stagione

Physical è una commedia dark incentrata su Sheila Rubin, una casalinga tormentata nella San Diego degli anni '80 che scopre l'empowerment attraverso l'aerobica. La serie è interpretata da Rose Byrne, Rory Scovel, Dierdre Friel, Della Saba, Lou Taylor Pucci e Paul Sparks.

Nella seconda stagione Sheila Rubin (Rose Byrne) ha lanciato con successo il suo primo video di fitness solo per incontrare alcuni nuovi e più grandi ostacoli sul suo cammino. È combattuta tra la lealtà verso suo marito e i valori che rappresenta e una pericolosa attrazione per qualcun altro. In più si ritrova ad affrontare nuovi agguerriti concorrenti sulla strada per costruire un vero e proprio impero del fitness.