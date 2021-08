Physical 2: Apple annuncia la produzione dei nuovi episodi della serie con Rose Byrne

Apple TV+ ha annunciato la produzione di Physical 2, la seconda stagione della serie con protagonista Rose Byrne che ha ottenuto da parte della piattaforma di streaming il rinnovo.

La prima si concluderà con l'episodio Let's Get Together disponibile da venerdì in cui si mostrerà la protagonista, Sheila, che riceverà una proposta intrigante che potrebbe avere delle conseguenze sulla sua vita.

Annunciando il rinnovo di Physical, Michelle Lee, la responsabile della programmazione della piattaforma, ha lodato la memorabile interpretazione della protagonista Rose Byrne e ha dichiarato: "Non potremmo essere più orgogliosi nel mostrare l'approccio unico di Annie Weisman a questa storia divertente in modo dark, straziante e coraggiosa".

Ambientata in un'idilliaca, fragile e soleggiata San Diego degli anni '80, la serie Physical racconta la trasformazione della protagonista (interpretata da Rose Byrne) da casalinga frustrata e trascurata a forza economica, potente e sicura di sé, che pian piano diventa una figura che oggi diamo per scontata, ma che all'epoca (negli anni '80) era del tutto rivoluzionaria: una lifecoach al femminile. Physical è una serie dark comedy con episodi di mezz'ora che segue le vicende di Sheila Rubin, una casalinga tormentata e apparentemente sottomessa che sostiene le aspirazioni politiche del suo brillante e controverso marito. Ma, dentro le mura domestiche, Sheila ha una sua visione divertente e un po' dark della vita. Sta inoltre lottando con una serie di demoni personali legati all'immagine che ha di sè... almeno finché non trova sollievo nella più improbabile delle soluzioni: il mondo dell'aerobica.

Oltre a Byrne, Physical è interpretato da Rory Scovel, Dierdre Friel, Della Saba, Lou Taylor Pucci, Paul Sparks e Ashley Liao.

Physical è prodotta per Apple TV+ da Tomorrow Studios (una partnership tra Marty Adelstein e ITV Studios). Creata, scritta e prodotta da Annie Weisman, che è anche showrunner, "Physical" è diretta da Craig Gillespie, Liza Johnson e Stephanie Laing, che sono anche produttori esecutivi insieme a Marty Adelstein e Becky Clements per Tomorrow Studios, Alexandra Cunningham, John McNamara, Sera Gamble e Byrne.