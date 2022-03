Phoebe Waller-Bridge: Amazon approva una nuova misteriosa serie che si girerà nei prossimi mesi

Dopo l'enorme successo di Killing Eve e Fleabag, Phoebe Waller-Bridge è stata impegnata in numerosi progetti. Ma adesso Amazon Prime Video ha dato luce verde a un nuovo misterioso show che verrà girato nei prossimi mesi.

Fleabag, un momento della serie firmata Amazon

Questa è la prima serie che Phoebe Waller-Bridge ha creato nell'ambito dell'accordo triennale con Amazon Studios, che ha firmato a settembre 2019. La serie misteriosa arriva sulla scia della seconda e ultima stagione di Fleabag che ha vinto sei Primetime Emmy, tra cui serie comica rivelazione, permettendo a Phoebe Waller-Bridge di portarsi a casa tre statuette.

Per Prime Video/Amazon Studios, Phoebe Waller-Bridge ha firmato il reboot di Mr. & Mrs. Smith, film con ANgelina Jolie e Brad Pitt, in cui avrebbe anche dovuto recitare a fianco di Donald Glover. Inoltre ha prodotto e interpretato la serie romantica HBO Run, con Merritt Wever e Domhnall Gleeson. L'attrice e sceneggiatrice ha co-firmato anche il nuovo capitolo della saga di James Bond, No Time to Die, ultimo interpretato da Daniel Craig e presto la vedremo a fianco di Harrison Ford in Indiana Jones 5.