Indiana Jones 5: nuovo sguardo a Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge e Antonio Banderas nelle foto dal set

Le nuove foto dal set siciliano di Indiana Jones 5 ci permettono di dare un nuovo sguardo alle star Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge in azione svelando, inoltre, il look di Antonio Banderas.

Le foto diffuse da Just Jared mostrano i tre attori sul set di Castellammare del Golfo. Mentre Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge compaiono in varie foto, per adesso possiamo vedere solo la parte posteriore della testa di Antonio Banderas. Ford indossa il celebre costume di Indiana Jones, compreso il suo cappello marrone e la giacca abbinata, e sfoggia un borsone sulle spalle. Banderas indossa una camicia e pantaloni grigi abbinati, e Phoebe Waller-Bridge ha una camicia bianca annodata e pantaloni color kaki. Per adesso non è stata svelata l'identità del suo personaggio, che resta un mistero per i fan della saga.

Indiana Jones 5, diretto da James Mangold, sarà ancora una volta guidato da Harrison Ford che torna in uno dei suoi ruoli più iconici, quello dell'archeologo, avventuriero e professore universitario Indiana Jone. Insieme a lui la protagonista femminile sarà la vincitrice di Emmy e Golden Globe Phoebe Waller-Bridge. Con loro nel cast anche Antonio Banderas, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook e Shaunette Renée Wilson in ruoli tutti ancora top secret.

Parlando di quanto sia entusiasta di unirsi al franchise di lunga data, James Mangold ha dichiarato: "Sono felice di iniziare una nuova avventura, collaborando con un dream team di grandi registi di tutti i tempi. Steven, Harrison, Kathy, Frank e John sono tutti i miei eroi artistici. Quando aggiungi Phoebe, un'attrice abbagliante, una voce creativa brillante e la chimica che porterà senza dubbio al nostro set, non posso fare a meno di sentirmi fortunato quanto lo stesso Indiana Jones".

L'uscita di indiana Jones 5 è slittata dal 29 luglio 2022 al 30 giugno 2023.