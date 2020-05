Phineas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe, le immagini del film in arrivo su Disney+

Sulla piattaforma di streaming Disney+ arriverà a breve il film animato Phineas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe.

Il film Phineas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe arriverà in estate sugli schermi di Disney+ e online sono state condivise due nuove immagini del lungometraggio animato.

Il progetto è stato sviluppato dai creatori della serie Dan Povenmire e Jeff Marsh, mentre la produzione potrà contare su molti ritorni nel cast di doppiatori.

A dare voce ai personaggi al centro delle avventure raccontate in Phineas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe ci saranno infatti Ashley Tisdale (Candace Flynn), Vincent Martella (Phineas Flynn), Caroline Rhea (Linda), Dee Bradley Baker (Perry), Alyson Stoner (Isabella), Maulik Pancholy (Baljeet), Bobby Gaylor (Buford), Olivia Olson (Vanessa), Tyler Mann (Carl), e Povenmire e Marsh che doppieranno il Dottor Heinz Doofernshmirtz e il Maggiore Monogram.

*shouts in Candace* LOOK!

Enjoy this sneak peek of Phineas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe, an Original Movie coming Summer 2020 to #DisneyPlus. #DisneyBundle pic.twitter.com/n9APYZfpIJ — Disney+ (@disneyplus) May 20, 2020

Nel film Phineas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe, i due protagonisti viaggeranno nel cosmo alla ricerca di Candace, rapita dagli alieni, scoprendo poi che forse non vuole andarsene avendo scoperto una realtà utopica in cui non ha fratelli minori di cui occuparsi.