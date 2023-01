Phineas e Ferb: il revival si farà, lo conferma Dan Povenmire

Phineas e Ferb, la nota serie animata, tornerà con un progetto revival che farà parte del nuovo accordo globale che coinvolge il suo autore Dan Povenmire con la Disney Branded Television. L'annuncio ufficiale di questo progetto è arrivato direttamente da Povenmire stesso e Ayo Davis (presidente della D.B.T.) durante l'ultimo panel della Television Critics Association.

Phineas e Ferb: un'immagine della serie

"Ci sono canzoni che abbiamo scritto nel 2005 per questo show che sono di tendenza su TikTok. Quello è stato uno dei momenti migliori della mia carriera, il fatto è che tutta questa generazione di bambini e genitori ha custodito questo show nei loro cuori, facendogli assumere un significato ancora importante per loro", ha detto Dan Povenmire.

Phineas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe, le immagini del film in arrivo su Disney+

Le quattro stagioni, attualmente disponibili su Disney+, di Phineas e Ferb hanno ampiamente dimostrato il valore di questo prodotto. Per adesso non abbiamo ancora nessun dettaglio sul revival, né in termini di cast vocale e né in termini di storia.

Le prime conferme riguardano solo il numero di episodi, ben 40, che saranno suddivisi in due stagioni del revival. Non ci resta che attendere nuovi dettagli.