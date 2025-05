Phineas e Ferb torna in TV: Ashley Tisdale svela perché sua figlia non ha visto la serie

In vista del ritorno della serie animata con nuovi episodi, Ashley Tisdale racconta il legame con il personaggio di Candace e il motivo per cui sua figlia non ha ancora visto lo show.

Durante un'intervista concessa a People in occasione del lancio del prodotto Bush's Bluey Baked Beans al CAMP di New York City il 14 maggio, Ashley Tisdale ha parlato della maternità e del suo rapporto con la serie animata Phineas e Ferb, in cui doppia il personaggio di Candace Flynn.

Cosa ha detto Ashley Tisdale

Parlando del reboot in arrivo della serie, Tisdale ha rivelato: "I nuovi episodi sono incredibili e sono davvero entusiasta, anche perché finalmente il mio personaggio è cresciuto un po'".

Phineas e Ferb: una scena della serie

Nonostante il legame affettivo con il cartone, la figlia dell'attrice, Jupiter, 4 anni, non ha ancora avuto modo di vedere gli episodi originali di Phineas e Ferb. Tisdale ha spiegato il motivo di questa scelta, sottolineando che, per ora, la serie potrebbe non essere perfettamente adatta alla sua età. "Non ho ancora visto la serie con Jupiter. Ha riconosciuto i personaggi di Phineas e Ferb, ma penso che il tono sia un po' più adatto a bambini più grandi", ha raccontato Tisdale. "Sa che ci sono anch'io nella serie, e ne ha visto qualche immagine, ma non le ho ancora mostrato i nuovi episodi".

Anche se non ha ancora guardato la serie per intero, Jupiter ha comunque avuto un assaggio dell'universo animato in cui lavora sua madre: l'anno scorso ha assistito a una sessione di doppiaggio, un momento che Tisdale ha poi condiviso con i suoi fan su Instagram.

Dopo circa dieci anni dalla conclusione della serie originale, avvenuta nel giugno 2015, Phineas e Ferb è pronto a tornare in TV con la quinta stagione. Il debutto è previsto per il 5 giugno su Disney Channel e Disney XD, mentre gli episodi saranno disponibili anche in streaming su Disney+ a partire dal giorno successivo.

Phineas e Ferb: un wallpaper della serie

"Il mio personaggio ha ora 16 anni e sono davvero curiosa di vedere come reagiranno i fan", ha aggiunto l'attrice. "Dan Povenmire e Jeff 'Swampy' Marsh hanno mantenuto intatta l'essenza di Candace, ed è una cosa che apprezzo moltissimo".