Phineas and Ferb: Disney svela il trailer della serie revival

La serie animata Phineas and Ferb sta per tornare con un progetto revival, ecco il trailer degli episodi in arrivo su Disney+.

Phineas and Ferb tornerà sugli schermi televisivi con una serie revival che debutterà negli Stati Uniti su Disney Channel il 5 giugno e il giorno successivo in streaming su Disney+, di cui online è stato condiviso il primo trailer.

Il progetto debutterà con due episodi e la prima puntata sarà inoltre disponibile su YouTube.

Il ritorno della serie

La prima stagione del revival di Phineas e Ferb sarà composta da 20 episodi, di cui stanno per arrivare sugli schermi i primi 10, e sarà distribuita a livello internazionale in streaming su Disney+.

Il 26 maggio, inoltre, sarà presentato uno speciale sneak peek su Disney Channel, Disney XD e sul canale YouTube dello studio.

Nelle puntate Phineas, Ferb e il loro team dovranno affrontare altri 104 giorni d'estate e sono pronti per vivere nuove eccitanti avventure e momenti memorabili. I protagonisti batteranno qualche record mondiale, Candace cercherà di ottenere la patente, e finalmente Perry farà una visita al veterinario.

Nel trailer si assiste anche al ritorno di un villain conosciuto dai fan dell'apprezzata serie animata.

Ecco il video:

Il successo della storia

Phineas and Ferb è stata creata da Jeff 'Swampy' Marsh e Dan Povenmire, andando in onda inizialmente per quattro stagioni. Lo show è diventato il più popolare di tutta la storia di Disney Television Animation nella fascia di età 6-11 e in quella 9-14.

Negli anni sono stati realizzati anche due film animati spinoff e tutti i contenuti del franchise sono disponibili su Disney+.

Nel 2023 Disney ha annunciato la produzione di 40 puntate del progetto ideato come revival dell'amato show per ragazzi, suddivise in due stagioni da 20.