Pezzi unici: trama dell'ultima puntata, stasera su Rai1

Pezzi Unici torna stasera su Rai1, alle 21:25, con la sesta e ultima puntata. La serie tv ideata e diretta da Cinzia Th. Torrini ha fin qui sempre vinto la gara degli ascolti della domenica sera contro i programmi delle altre reti.

La trama della sesta puntata vede Vanni sospettare che dietro alla morte di Lorenzo ci siano Lucio e ]ess e che, probabilmente, Io avevano coinvolto in qualcosa di illegale determinandone la tragica fine. Lei professa la sua innocenza ma Vanni non le crede e la caccia dal laboratorio. Ma non è solo l'indagine su suo figlio a catturare l'attenzione di Vanni: per la prima volta si ritrova a litigare con Anna. Stavolta però non è per colpa dei ragazzi, come al solito, ma riguarda ben altro, che punta dritto al cuore della donna...

Il cast di Pezzi unici è composto da Sergio Castellitto, Irene Ferri, Marco Cocci, Giorgio Panariello, con l'amichevole presenza di Loretta Goggi. La sesta puntata andrà in onda oggi 22 dicembre in prima serata su Rai1 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare, tra i contenuti On Demand, anche gli episodi precedenti.