Pets 2: in arrivo un'attrazione ispirata al film agli Universal Studios Hollywood

Pets 2 arriverà nei cinema in estate e ora Universal Studios Hollywood ha annunciato che nel 2020 debutterà una nuova attrazione nel proprio parco tematico ispirata al film.

Off the Leash! permetterà ai visitatori di assumere il ruolo di animali in cerca di padrone e unire le forze con i personaggi del film, tra cui Max, Snowball, Gidget, Chloe e Duke.

I visitatori del parco saranno a bordo di alcuni veicoli e attraverseranno le strade di New York per raggiungere un evento che promuove l'adozione degli animali, sperando di trovare finalmente una casa. La nuova giostra verrà posizionata accanto a Despicable Me Minion Mayhem e Super Silly Fun Land e unirà recitazione dal vivo, animazione e installazioni.

Karen Irwin, presidente di Universal Studios Hollywood, ha dichiarato: "Siamo elettrizzati nel proporre una nuova entusiasmante giostra basata sui film della Illumination ai nostri ospiti. The Secret Life of Pets: Off the Leash! catturerà l'essenza del popolare film e inviterà i nostri opsiti a vivere indirettamente l'esperienza unica, disponibile solo nel nostro parco, attraverso alcuni dei loro personaggi preferiti".

Tra i doppiatori di Pets 2 - Vita da animali in lingua originale ci sono Harrison Ford, Tiffany Haddish, Patton Oswalt, Nick Kroll e Pete Holmes.

Tra i ritorni nei ruoli degli animali al centro delle esilaranti avventure quelli di Eric Stonestreet, Jenny Slate, Ellie Kemper, Lake Bell, Hannibal Buress, Bobby Moynihan, e Dana Carvey.

La regia del progetto è nuovamente affidata a Chris Renaud, mentre la sceneggiatura è firmata da Brian Lynch.

Pets - Vita da animali aveva incassato oltre 875 milioni di dollari in tutto il mondo, segnando un record positivo tra i progetti prodotti da Illumination.