Petra, stasera su Sky l'ultimo episodio della serie tv con Paola Cortellesi: anticipazioni

Petra, la serie tv con Paola Cortellesi, torna stasera su Sky Cinema Uno alle 21:15 con l'ultimo episodio, intitolato Morti di carta. Targata Sky Original, prodotta con Cattleya in associazione con Bartlebyfilm, la serie tv è disponibile anche in 4K HDR con Sky Q satellite, in streaming su NOW TV e sempre on demand.

Nelle anticipazioni della quarta storia di Petra (qui la nostra recensione di Morti di carta), visto che i pezzi grossi della Questura sono impegnati con un'indagine "riservata", la morte di un odiato giornalista di gossip è una grana da passare agli ultimi della fila: Petra e Antonio (Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi).

I due, scavando nel sottobosco del mondo dello spettacolo, scopriranno che forse è il loro caso quello veramente delicato. Nel tentativo di ricostruire una scomoda verità, Petra e Antonio dovranno seguire le indagini fino a Roma, dove Petra sarà costretta a confrontarsi con Nicola, il suo primo ex marito.

Le quattro storie di Petra, prodotte da Sky, Cattleya e Bartlebyfilm, sono dirette da Maria Sole Tognazzi, sono basate sulle opere di Alicia Giménez-Bartlett e sono scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia. Una sceneggiatura è firmata anche da Enrico Audenino