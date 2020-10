Petra, la recensione del quarto episodio: Nel mondo del gossip

Petra: Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi in una scena del quarto episodio

Scriviamo la recensione del quarto e ultimo episodio di Petra col rammarico di essere arrivati alla fine di un viaggio fin troppo breve, ma con l'ottimismo e la speranza di tornare a seguire le indagini della detective Petra Delicato e il suo compagno di avventura Antonio Monte in future nuove stagioni di Petra, lo Sky Original con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi ispirato al personaggio e i romanzi di Alicia Giménez-Bartlett. L'episodio Morti di carta è la fine di un viaggio che soddisfa soprattutto per la componente umana della serie e quel bellissimo rapporto tra i protagonisti che vediamo evolvere passo dopo passo.

Un caso delicato

Petra: Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi nel quarto episodio

In Morti di carta all'ispettrice Petra Delicato e il suo vice Monte viene assegnato un caso "di seconda mano", un'indagine già iniziata da alcuni colleghi poi dirottati su un'altra indagine "riservata". Quella che appare una grana da passare a dei subalterni, la morte di un giornalista di gossip molto odiato, si rivela però molto più delicata del previsto e porta Petra e Antonio Monte a una trasferta a Roma per seguire le tracce del caso, scavare tra le maglie del mondo dello spettacolo, e ricostruire la verità.

Ritorno a Roma

Petra: una scena del quarto episodio

Il ritorno a Roma è un aspetto fondamentale dell'ultimo episodio della stagione di Petra, perché porta la protagonista ad affrontare elementi del proprio passato che si era lasciata alle spalle. Se da una parte scopriamo dell'esistenza di una sorella dell'ispettrice, Amanda (Beatrice Aiello), la incontriamo e scrutiamo nel loro complesso ma affettuoso rapporto, dall'altra facciamo la sconoscenza di Nicola, il primo ex marito di Petra. Due tasselli importanti della complessa psicologia del personaggio, che ci mostrano due lati inediti dell'ispettrice interpretata da Paola Cortellesi.

Tra indagini e sviluppi personali

Petra: un momento del quarto episodio

Visti questi presupposti personali appena citati, va da sé che l'equilibrio tra la componente professionale e quella privata nel quarto episodio sia più sbilanciata verso la seconda, anche grazie al modo in cui Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi continuano a sviluppare il profondo rapporto tra i loro rispettivi personaggi. Resta comunque interessante il caso della settimana, che risente del minor spazio a disposizione per approfondire l'ambiente in cui ci si muove, così come stabile e di alta qualità si conferma il livello produttivo del nuovo Sky Original.

L'approccio della regista Maria Sole Tognazzi assicura infatti una narrazione coerente dal punto di vista narrativo e visivo, che appassiona e porta lo spettatore a legarsi ai protagonisti che speriamo di poter vedere ancora insieme in futuri episodi che ci appaiono più che probabili.