Sky, da X Factor agli 883: quello che vedremo nella stagione autunno-inverno

Anche se siamo in piena estate, "l'inverno sta arrivando". Una frase cult, e dal duplice utilizzo. Pensiamo subito al mondo de Il Trono di Spade, tornato con la seconda stagione di House of the Dragon, e pensiamo subito anche alla prossima stagione televisiva. Del resto, i broadcaster devono guardare avanti e quindi, come oramai tradizione, sono stati presentati a Roma gli Sky Upfront 2024, che hanno mostrato alla stampa cosa vedremo su Sky e NOW da oggi fino all'autunno-inverno, appunto. Pronti? Immergiamoci nella lineup!

Alessio Viola, Nils Hartmann e Antonella D'Errico durante la presentazione Sky

Il giornalista di Sky TG24 Alessio Viola e la Executive Vice President Content di Sky Italia Antonella D'Errico hanno dato il via alle presentazione, sottolineando la varietà che contraddistingue Sky, e che caratterizzerà ancora di più la prossima stagione, sempre all'insegna della qualità. Il sistema Sky attualmente è composto da 8 canali intrattenimento, 11 canali di cinema, 3 canali free (TV8, Cielo e Sky TG24) insieme a tanti partner sulla piattaforma delle app, con enormi investimenti sullo sport. Solo nel 2023 sono stati infatti investiti ben 400 milioni di euro.

Pechino Express

Costantino Della Gherardesca e il quaderno di Pechino Express

I factual vanno molto bene e saranno praticamente una riconferma nella prossima stagione. Torneranno con nuove stagioni infatti X-Factor, Masterchef, Pechino Express, 4 Ristoranti, 4 Hotel, 4 Matrimoni: tutti format distintivi e legati all'immaginario Sky, che funzionano bene anche nella seconda finestra free e che spesso vengono parodiati dal GialappaShow. Masterchef ha battuto il proprio record di sempre con oltre 2 milioni di spettatori sintonizzati per la finale: nonostante la giuria consolidata dei tre chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, il programma riesce continuamente a rinnovarsi grazie al cast degli aspiranti chef e alle le loro storie.

Anche Pechino Express ha avuto una crescita vertiginosa nella scorsa stagione fino al finale in cui Costantino Della Gherardesca (che rappresenta a tutti gli effetti lo show) è stato affiancato da Fru. Si tratta di un programma di viaggi che è anche un'avventura e una gara sfinente, in cui le coppie di concorrenti si vogliono sempre più bene di quando hanno iniziato e per questo funziona: gireranno dopo l'estate ma non possono ancora annunciare la nuova rotta. 4 Ristoranti con Alessandro Borghese festeggia 10 anni e nel corso del tempo rispetto agli inizi ha fatto crescere la ristorazione locale.

X-Factor

I giudici di X Factor e la presentatrice, Giorgia

Per quanto riguarda la nuova stagione di X-Factor, di cui stanno girando le audition, c'è stata una rivoluzione proprio in nome del cambiamento: sarà la cantante Giorgia a presentare e condurre, mentre la nuova giuria è composta dal ritorno di Manuel Agnelli, insieme alle new entry Jake Lafuria, Paola Iezzi e Achille Lauro. L'obiettivo del format è far crescere il talento e aiutare degli esordienti diamanti grezzi a diventare delle meravigliose creature discografiche. La grande novità sarà la finale live all'aperto in Piazza del Plebiscito a Napoli, una città calda e accogliente che può ospitare oltre 15.000 persone in piazza, attesa per il 5 dicembre 2024. "Sono tornato per farvi impazzire" dice Agnelli "e per divertirmi pazzescamente, un aspetto che non si può programmare e che questa volta è successo davvero. Non mi sono mai trovato così bene al tavolo con una giuria, un aspetto fondamentale non solo per noi ma anche per i concorrenti. Una parte forse finora un po' troppo trascurata del programma".

I nuovi volti di X Factor al photocall

Gli hanno fatto eco Jake e Paola: "all'insegna della leggerezza e del cazzeggio, ci divertiamo più dei ragazzi che vengono a provare, e questa cosa arriverà agli spettatori" - "Io sono la compagna di banco, ho avuto una sorta di regressione infantile (ride), siamo tornati alle medie, va affrontato un programma dove c'è parecchia tensione, bisogna stemperarla". Chiude Lauro: "Il tavolo sembra mal assortito ma in realtà funziona per il grande rispetto per la musica che abbiamo, tra di noi e per i concorrenti, bisogna essere rigidi ma anche materni e paterni. Non c'è più spazio per la musica ruffiana. Il feeling si è creato in davvero poco tempo". Tira le fila Giorgia per la prima volta in questa veste: "I giudici sono pieni di stima l'uno per l'altro, anche nei momenti di confronto. Io non avrei potuto, caratterialmente non saprei giudicare, per me sono bravi tutti i giovani che arrivano. Mi sta piacendo da matti la conduzione, ora devo imparare a puntare di più sull'istinto e lasciarmi andare".

I canali factual sono cresciuti del 55% dall'anno scorso e Pablo Trincia con Elisa Claps ha contribuito a questo successo. Tutti i canali vivono anche di boxset e on demand, non bisogna dimenticarlo. Proprio per questo nei prossimi mesi su Sky Arte, Sky Documentaries, Sky Nature e Sky Crime arriveranno titoli come: Manierismo raccontato dal critico del Guardian, Uomini e dèi - Le meraviglie del Museo Egizio di Torino narrato da Jeremy Irons, Il Caso Rostagno, Marmolada, Chem Sex sulla droga dello stupro, Luciano Gaucci.

Sky Cinema

Silvia D'Amico e Salvatore Esposito, protagonisti di Piedone

Capitolo cinema: C'è ancora domani è stato un successo impareggiabile. È arrivato ad 1.600.000 spettatori su Sky dopo i 37 milioni al cinema. Su canali Sky Cinema arriveranno anch Vangelo secondo Maria e La coda del diavolo, thriller con Luca Argentero che passa prima in sala il 25 luglio. Tanti i film che arriveranno nei prossimi mesi sui canali dedicati alla settima arte: Limonov: The Ballad dal romanzo di Carrere, candidato a Cannes, insieme a Priscilla, Wonka, Blue Beetle, Aquaman: Il Regno Perduto, Dune - Parte Due, The Holdovers, Past Lives, One Life, I Tre Moschiettieri - Milady e agli italiani Pare parecchio Parigi, Confidenza, Finalmente l'alba, Romeo è giulietta. Spazio anche all'animazione con Kung Fu Panda 4, Trolls 3 - Tutti insieme, Prendi il volo e l'inedito 10 Lives.

Per le serie che a tutti gli effetti sono mini-film, citiamo i ritorni de I delitti del BarLume con la 12esima stagione, che sorprendentemente ha battuto il Barbenheimer negli scorsi mesi per quanto è amato e consolidato. Paola Cortellesi dopo il successo della sua opera prima torna a vestire i panni di Petra Delicato nella terza stagione di Petra, che stanno girando e che arriverà già in autunno, sempre diretta da Maria Sole Tognazzi e sempre in accoppiata con il Monte di Andrea Pennacchi. Infine Piedone - che arriva a fine anno a chiudere in bellezza il 2024 - è la riscrittura dei film di Bud Spencer che vede protagonisti Salvatore Esposito e Silvia D'Amico, lui irruento e impulsivo lei rigida e ligia alle regole "ma nella vita è tutto il contrario, è stato magico questo scambio di ruoli, poi nella cornice di Napoli". Aggiunge Salvo: "La nostra paura più grande era scimmiottare Bud Spencer, ma penso che siamo stati bravi a rendere omaggio e avere rispetto portando una chiave moderna e nostra che magari incuriosirà le nuove generazioni sui vecchi cult da recuperare".

Piedone: l'anteprima sul set della produzione Sky Original con Salvatore Esposito

Sky Serie

The Penguin: Colin Farrell nella serie DC

I canali di serie in questi anni sono cresciuti del 35% nonostante l'arrivo delle varie piattaforme, altro segnale del consolidamento della storia di Sky. True Detective 4: Night Country, apparentemente di nicchia, ha avuto ascolti davvero mostruosi anche da noi oltre che all'estero. I titoli internazionali - soprattutto HBO - che sono arrivati o stanno per arrivare sono: House of the Dragon, The Last of Us 2, The White Lotus 3 (che stanno girando in Thailandia), The Penguin con un trasformista Colin Farrell in contemporanea con gli Usa a settembre, il gran finale di Yellowstone con Kevin Costner con la seconda parte della quinta stagione a novembre. E ancora tra le novità The Jackal - I giorni dello sciacallo con Eddie Redmayne, Amadeus la storia di Mozart con Paul Bettany, Lockerbie sull'attacco terroristico con Colin Firth, Iris dal creatore di Luther Neil Cross con la nostra Maya Sansa, e la terza stagione di Gangs of London. Arriveranno anche la seconda stagione di Vigil - Indagine a bordo e la seconda di Gentleman Jack (31 luglio), finora inedita in Italia.

Per gli Sky Original italiani citiamo L'arte della gioia e Dostoevskij che arriveranno tra fine ed inizio anno nuovo dopo il passaggio in sala di questi mesi e le presentazioni rispettivamente a Cannes e Berlino. E ancora l'attesissima M - Il figlio del secolo con Luca Marinelli e diretta da Joe Wright dall'omonimo romanzo di Antonio Scurati, che potrebbe avere un'anteprima veneziana, la seconda stagione di Blocco 181 (2025), Call My Agent 3 che stanno iniziando a scrivere (2025) e soprattutto Hanno ucciso l'uomo ragno - La leggendaria storia degli 883, l'attesa prima serie di Sydney Sibilia in otto episodi, prevista per ottobre. "La storia degli 883 piace perché è la storia di tutti" dice il regista "ai tempi delle cassette e dei cd pirata, ci piacevano le loro canzoni ma non sapevamo perché, poi crescendo abbiamo capito che parlavano di noi. In fondo credo che le generazioni non credo siano cambiate più di tanto. Trovare Max Pezzali e Mauro Repetto per la serie è stato difficilissimo ma non è stato arduo dirigerli perché ho scoperto due talenti straordinari al netto dell'età anagrafica".

Elia Nuzzolo, Sydney Sibilia e Matteo Oscar Giuggioli, protagonisti e regista della serie sugli 883

Raccontano i due protagonisti, entrambi classe 2000, Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli: "Ho fatto molti provini per il ruolo e non mi avevano nemmeno ufficialmente detto che ero stato preso nel caos (ride)" - "Per me gli 883 erano il karaoke dopo la partita a basket, ero preparato, in provincia a Milano vanno tantissimo". Chiude Sibilia: "L'aspetto più difficile è stato non tradire mai i personaggi dato che sono veri, esistono e camminano per strada, bisognava evitare la macchietta e l'imitazione. Il sottotitolo 'leggendaria' è nell'accezione di leggenda metropolitana, poiché facciamo chiarezza sulla storia del gruppo dato che con l'avvento di internet si sono sbizzarriti nelle speculazioni".

Nuove serie tv

Maria Chiara Giannetta, protagonista di una nuova serie Sky in produzione

Due le novità serie tv annunciate durante gli Sky Upfront 2024. Un set che sta per partire, quello di Rosa Elettrica, dall'omonimo romanzo di Giampaolo Simi, prodotto da Cross Productions, con protagonista Maria Chiara Giannetta, scritto da un team al femminile e diretto da Davide Marengo: "Si tratta di una road crime series, un viaggio che attraversa tutta l'Italia, dal Sud fino al Piemonte, io sono un'agente trentenne della scorta di polizia per i testimoni, finalmente posso rappresentare la mia generazione con tutte le sue paure. Devo proteggere un ragazzo di 18 anni, un giovane camorrista (Francesco Di Napoli), ma durante un trasferimento mi accorgo che c'è una falla nel sistema e quindi decido di gettarmi in questo viaggio con lui".

Luca Argentero sarà Ligas

L'altro serial annunciato è un legal drama ambientato a Milano, Ligas, con protagonista Luca Argentero dopo l'esperienza e il successo di DOC - Nelle tue mani. Al centro un avvocato penalista "A metà tra Californication e Ray Donovan", come spiega Nils Hartmann. La serie è prodotta da Fabula Pictures. "Sarà qualcosa di totalmente inaspettato, lo è stato anche per me quando ho letto la sceneggiatura, fatto il provino e deciso di partecipare al progetto" dice invece Luca Argentero in un video-messaggio.

Free TV

Nicola Savino pronto a tornare con 100% Italia

I tre pilastri di TV8, secondo D'Errico, sono: le produzioni originali, la seconda finestra degli show di Sky, lo sport con motori - Formula1 e Moto GP - e calcio. Inoltre da settembre la migliore partita straniera di Champions sarà su TV8. I diritti sportivi hanno una sponda anche in free nell'ecosistema di Sky. Il canale si è confermato l'ottavo nel target generale e il sesto in quello giovane 16-45 anni. Per quanto riguarda le produzioni originali, torna 100% Italia con la terza stagione. Mattatore sempre Nicola Savino. Torna ovviamente anche la GialappaShow con la terza stagione "per la quale non abbiamo preparato ancora niente" scherzano gli autori. Un format consolidato, e che si è sempre distinto non solo per i comici storici - Mago Forrest, Jean Claude, Madreh e così via - ma soprattutto per il lavoro di scouting sui nuovi talenti, letteralmente lanciati da loro quando non avevano visibilità altrove, come Brenda Lodigiani e Alessandro Betti, oppure prendendoli dai social come Valentina Barbieri.