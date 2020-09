Petra, stasera su Sky il terzo episodio della serie tv con Paola Cortellesi: anticipazioni

Stasera su Sky Cinema Uno, e in streaming su NOW TV, torna Petra, la serie tv con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi, con il terzo episodio, Messaggeri dell'oscurità.

Petra, la serie tv con Paola Cortellesi, torna stasera su Sky Cinema Uno alle 21:15 con il terzo episodio, intitolato Messaggeri dell'oscurità. Targata Sky Original, prodotta con Cattleya in associazione con Bartlebyfilm, la serie tv è disponibile anche in 4K HDR con Sky Q satellite, in streaming su NOW TV e sempre on demand.

Le prime due storie di Petra - sempre disponibili on demand su Sky e NOW TV - hanno ottenuto ottimi ascolti, in crescita di settimana in settimana, con 775 mila spettatori medi lunedì scorso per "Giorno da cani" e un complessivo di quasi 1 milione 300 mila spettatori medi nei 7 giorni per "Riti di morte".

Nelle anticipazioni della terza storia (qui la nostra recensione di Messaggeri dell'oscurità) l'ispettore Petra Delicato (Paola Cortellesi), dopo aver rilasciato un'intervista, si vede recapitare un pacchetto a suo nome in Questura. All'interno, conservato in un vasetto di formalina, c'è un pene reciso chirurgicamente e un indizio da decifrare. Si tratta di una minaccia o invece di una drammatica richiesta di aiuto? Nei giorni successivi arrivano altri pacchetti e nuovi indizi. Petra e Antonio (Andrea Pennacchi) dovranno chiedere aiuto a Egor, un affascinante poliziotto appena arrivato da Mosca, per risolvere un puzzle da incubo.

Le quattro storie di Petra sono dirette da Maria Sole Tognazzi, basate sulle opere di Alicia Giménez-Bartlett e sono scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia. Una sceneggiatura è firmata anche da Enrico Audenino.