Petra, la recensione del terzo episodio: Macabre spedizioni

Petra: un momento del terzo episodio della serie

Con la recensione del terzo episodio di Petra arriviamo finalmente a parlare del nostro episodio preferito tra quelli andati in onda fin qui del nuovo Sky Original con protagonista Paola Cortellesi: Messaggeri dell'oscurità è tratto dal terzo romanzo dedicato alla detective dall'autrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett ed il caso che incarna tutte le potenzialità della serie, bilanciando l'ironia e sagacia dei dialoghi allo sviluppo dei personaggi e ai toni cupi dell'intreccio investigativo.

C'è posta per Petra

Petra: Paola Cortellesi nel terzo episodio della serie

Il terzo episodio di Petra apre con la nostra detective in televisione, scelta per rappresentare le forze dell'ordine nei confronti del pubblico. Un'apparizione che non passa inosservata e una visibilità che porta a delle conseguenze, visto che in Questura arriva un pacco con destinatario Petra Delicato che contiene quello che, per forza di cose, diventa il punto di partenza di una nuova indagine: un vasetto di formalina con un pene reciso chirurgicamente. La macabra reliquia porta con sé un indizio da decifrare e viene seguita da altre consegne simili, e altrettanti nuovi indizi, che conducono i detective nel mondo delle sette.

Un aiuto dalla Russia

Petra: una scena del terzo episodio della serie Sky

Una minaccia o una richiesta di aiuto? Dal primo pacco ricevuto da Petra in avanti, questo quesito non è che un primo tassello di un misterioso puzzle che la coppia di detective composta dalla protagonista e da Antonio Monte dovranno ricomporre, avvalendosi dell'aiuto di Egor, un affascinante poliziotto che arriva da Mosca con informazioni preziose riguardo i vertici di una setta e che attira le attenzioni di Petra. Anche in Messaggeri dell'oscurità la scrittura della serie usa dinamiche e rapporti tra i personaggi per svilupparne la personalità e aggiungere sfumature con intelligenza, tra dialoghi taglienti e carichi di ironia e situazioni che virano verso quella cupezza che il titolo evoca.

Indagine nell'incubo

Petra: Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi nel terzo episodio della serie

Il valore del terzo e penultimo episodio di questa prima stagione di Petra è proprio nel fare un passo in più sulla strada del thriller, nel mostrarci quanto la serie possa mantenere l'equilibrio tra personaggi e indagine anche quando il caso in questione ha risvolti più cupi e caratterizzanti. Se l'intreccio giallo appassiona, appaga e rappresenta quello più riuscito e intrigante dei tre visti fin qui, non passano in secondo piano le storie di Petra e Monte, che continuano a sviluppare e definire il bellissimo rapporto che li lega.

Petra: una scena del terzo episodio della serie

Restiamo in curiosa attesa dell'ultimo episodio di questa prima stagione della serie Sky con la sicurezza che non sarà la fine di questa nuova avventura televisiva di Paola Cortellesi, perché Petra Delicato è un personaggio che nella televisione italiana serviva.

