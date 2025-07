Petra: Paola Cortellesi torna nei panni dell'ispettrice di polizia nel teaser della terza stagione

Annunciato il ritorno dell'ispettrice Petra Delicato su Sky e in streaming su NOW con un rapido teaser che fornisce un assaggio dei nuovi episodi.

Paola Cortellesi sta per fare ritorno su Sky e NOW con una nuova stagione di Petra, atipica serie poliziesca dove è affiancata da Andrea Pennacchi. Il breve teaser lanciato quest'oggi annuncia il ritorno della serie, previsto per ottobre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW.

Diretta da Maria Sole Tognazzi, la serie vede Cortellesi nei panni dell'ispettrice Petra Delicato, schietta e con pochi peli sulla lingua. Pennacchi interpreta il fidato viceispettore Antonio Monte, poliziotto vecchio stampo prossimo alla pensione. Le riprese si sono svolte a Genova e dintorni con il supporto di Genova Liguria Film Commission.

Che cosa accadrà nella terza stagione di Petra?

A comporre la terza stagione di Petra saranno due nuove storie, basate sulle opere di Alicia Giménez-Bartlett Il silenzio dei chiostri e Gli onori di casa edite da Sellerio.

Petra Delicato sta attraversando un momento difficile del suo privato a causa di una situazione familiare imprevista, che però non le impedirà di dedicarsi al suo lavoro come Ispettrice di Polizia a Genova. Tra i casi da risolvere un omicidio con furto di reliquia all'interno di un Convento e l'assassinio di un importante imprenditore in odore di mafia, porteranno l'ispettrice e il viceispettore Antonio Monte a tuffarsi nel lavoro anima e corpo.

La serie è prodotta da Sky Studios e Cattleya - parte di ITV Studios - in collaborazione con BETA FILM e il Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. La sceneggiatura è firmata da Giulia Calenda, Furio Andreotti, Ilaria Macchia con la collaborazione di Paola Cortellesi.