Petra: Paola Cortellesi fa il pieno di ascolti con l'ultima puntata della serie

Petra, la serie tv con Paola Cortellesi, chiude con una media ascolti da record: la produzione targata Sky Original, e diretta da Maria Sole Tognazzi, ha superato i 700.000 spettatori con l'ultimo episodio, Morti di carta, andato in onda ieri sera.

E non è tutto: per le quattro storie andate in onda su Sky Cinema la media finale è stata di 708 mila spettatori medi (dato del primo giorno di messa in onda, comprensivo di Primissime) portando così Petra a battere un altro piccolo record: è il miglior risultato di sempre per un nuovo titolo Sky Original, che supera anche la prima stagione di Gomorra - La Serie e The Young Pope. Il grande affetto del pubblico si è visto anche considerando gli ascolti cumulati nei sette giorni, che al momento restituiscono come media 1 milione 242 mila spettatori, considerando solo le prime tre storie.

Per quanto riguarda Morti di carta (qui la nostra recensione dell'ultimo appuntamento di Petra), è stato seguito su Sky da 704 milaspettatori medi (dato comprensivo di Primissime), in rialzo del +16% sul precedente episodio.

Petra: Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi nel terzo episodio della serie

Le quattro storie gialle al femminile, ispirate al personaggio creato dalla penna di Alicia Giménez-Bartlett, hanno visto come protagonista Paola Cortellesi nei panni di Petra Delicato, ispettrice della mobile di Genova, che dall'archivio si ritrova catapultata in prima linea a risolvere dei casi di omicidio e di violenza, assieme al viceispettore Antonio Monte - interpretato da Andrea Pennacchi. Ambientata a Genova e con la regia di Maria Sole Tognazzi, Petra è scritta da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia. Una sceneggiatura è firmata anche da Enrico Audenino.

Tutte le quattro storie della miniserie sono sempre disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW TV.