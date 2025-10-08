Petra 3 torna stasera su Sky e NOW: nel primo episodio un furto in convento e un amore in bilico

Si riparte. Questa sera, mercoledì 8 ottobre, la coppia investigativa della Mobile di Genova, Petra Delicato-Antonio Monte ritorna con Il silenzio dei chiostri, primo dei due film Sky Original della terza stagione di Petra, tratta dai romanzi di Alicia Giménez‑Bartlett. L'indagine del primo episodio si sviluppa tutta tra i corridoi di un convento, ma per la protagonista la partita si gioca anche a casa, sul fronte sentimentale. Vediamo cosa ci aspetta stasera su Sky e NOW con le anticipazioni della prima puntata di Petra 3.

Petra, dove eravamo rimasti

Petra (Paola Cortellesi)

La scorsa stagione si era chiusa con due svolte decisamente importanti. Da un lato Antonio Monte (Andrea Pennacchi) sposava Beatrice, abbracciando la quiete domestica tanto agognata, dall'altro Petra (Paola Cortellesi), sorpresa da se stessa, apriva la porta a Marco e intravedeva una felicità condivisa.

Genova, dal canto suo, è diventata sempre più parte del racconto e snodo fondamentale delle indagini. Il rapporto profondo (a suo modo) tra i due investigatori della Mobile restava intatto, nonostante i cambiamenti sul fronte sentimentale: la fiducia reciproca, il botta‑e‑risposta brillante e un'intesa che funziona tanto in ufficio quanto di fronte a una birra. Era chiaro, però, che per Petra la stabilità non sarebbe stata una strada in discesa. La detective avrà retto alla vita familiare con l'architetto?

Anticipazioni della prima puntata di Petra 3, in onda stasera su Sky

Una scena di Petra 3

All'inizio di questa terza stagione di Petra vediamo l'ispettrice convivere con Marco (Francesco Colella) e tre dei suoi figli, scoprendo un nuovo caos familiare che deve incastrare con i suoi tempi e i suoi silenzi.

Proprio quando l'equilibrio sembra fragile ma ancora possibile, esplode un nuovo caso: un omicidio e il furto di una reliquia portano le indagini su una pista che intreccia fede, denaro e segreti inconfessati. Il convento in cui tutto accade non è solo luogo di preghiera e raccoglimento, ma una comunità dove ogni gesto è un indizio e ogni silenzio ha un suo significato preciso.

La Madre Superiora (Laura Marinoni) guida infatti una realtà rigorosa, attraversata da piccole fratture. Indagando su un furto d'arte che nasconde qualcos'altro, Petra riflette sulla parola "appartenenza": alla divisa, a una famiglia, a un'idea di sé.

Il confronto con la clausura le impone domande scomode e rende l'indagine più personale del previsto. Accanto a lei, come sempre, c'è Monte, la spalla ideale, concreta e ironica al tempo stesso, sul quale infrangere le proprie debolezze.

Maria Sole Tognazzi alla regia e un cast ormai familiare

Paola Cortellesi, dopo l'enorme successo di C'è ancora domani, torna sul piccolo schermo con una Petra forse più tenera nei margini ma sempre ruvida e spigolosa come la ricordiamo. Andrea Pennacchi si conferma un comprimario necessario e il suo Monte in questa terza stagione si troverà a fare i conti con scelte non proprio facili e con qualche dubbio in più. Genova resta personaggio silenzioso e cupo, anche se tra le righe si annuncia una trasferta pronta ad allargare l'orizzonte narrativo.

Quando e dove vedere il primo episodio di Petra 3

Il silenzio dei chiostri va in onda stasera, mercoledì 8 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e on demand (anche in 4K). Il secondo capitolo di Petra 3, invece, ci sarà il 15 ottobre con Gli onori di casa.