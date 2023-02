Peter Pan in versione horror con Trilli obesa e tossicodipendente? Rhys Frake-Waterfield annuncia il film

Il regista di Winnie The Pooh: Blood and Honey sta lavorando a una versione horror di Peter Pan; possiamo aspettarci di tutto da lui.

Rhys Frake-Waterfield, il regista indipendente che ha dato vita e forma a Winnie The Pooh: Blood and Honey, sta lavorando anche a una versione horror della storia di Peter Pan. In base a quanto riportato, sembra che si tratterà di una storia cupa con al centro una Trilli tossicodipendente.

Le informazioni in merito a questo film vengono dal The Hollywood Reporter, secondo cui il nuovo sforzo creativo di Waterfield si chiamerà Peter Pan's Neverland Nightmare, e sarà in perfetto stile Winnie The Pooh: Blood and Honey, trovando al suo centro anche una Trilli tossicodipendente, obesa e in via di ripresa.

Non dubitiamo che la storia originale di Peter Pan possa diventare interessante nelle mani di questo regista, dato anche il riscontro ricevuto in Messico con la sua precedente pellicola. Questo successo ha quasi subito confermato i lavori in corso per un seguito diretto di Winnie the Pooh, svelando anche tutti gli altri progetti in programma (tra cui una versione horror di Bambi).

Per adesso non conosciamo né come lavoreranno con la storia di Peter Pan, e né una sua possibile finestra d'uscita nelle sale.