Peter Pan & Wendy: trailer e data d'uscita per il remake in live-action Disney+

Questo remake in live-action del classico Disney uscirà esclusivamente sulla piattaforma streaming e non arriverà in sala.

Disney ha diffuso il trailer ufficiale di Peter Pan & Wendy, remake in live-action del classico d'animazione del 1953 che vede alla regia David Lowery. La pellicola sarà diffusa in streaming su Disney+ il 28 aprile 2023.

Peter Pan & Wendy segue la giovane Wendy Darling, una ragazzina che ha paura di lasciarsi alle spalle la sua casa d'infanzia e che incontra Peter Pan, un ragazzo che si rifiuta di crescere. Insieme ai suoi fratelli e a una piccola fata, Trilli, viaggia con Peter verso il magico mondo dell'Isola che non c'è. Lì incontra il malvagio Capitan Uncino, e si imbarca in un'avventura emozionante e pericolosa che cambierà la sua vita per sempre.

Il film è interpretato da Jude Law ("Animali Fantastici: I segreti di Silente"), Alexander Molony ("The Reluctant Landlord"), Ever Anderson ("Resident Evil: The Final Chapter"), Yara Shahidi ("Grown-ish"), Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering ("La scoperta delle streghe"), Jacobi Jupe, Molly Parker ("House of Cards"), Alan Tudyk ("Rogue One: A Star Wars Story") e Jim Gaffigan ("The Jim Gaffigan Show").

Peter Pan & Wendy è diretto da David Lowery su una sceneggiatura firmata dallo stesso regista insieme a Toby Halbrooks ("Sir Gawain e il Cavaliere Verde") basata sul romanzo di J. M. Barrie e sul film d'animazione Le avventure di Peter Pan. Il produttore è Jim Whitaker ("Pete's Dragon"), mentre Adam Borba ("A Wrinkle in Time"), Thomas M. Hammel ("Thor: Ragnarok") e Toby Halbrooks sono i produttori esecutivi.