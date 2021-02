Peter Pan & Wendy: Rebecca Hall sarà Mrs. Darling nel film live-action

Peter Pan & Wendy celebra l'arrivo nel cast di Rebecca Hall. Secondo il blog The Illuminerdi, l'attrice inglese interpreterà Mrs. Darling, la madre di Wendy.

Rebecca Hall nel ruolo di Emily Wooton del film Dorian Gray (2009)

Mrs. Darling è impegnata a crescere i figli, ma a metterle i bastoni tra le ruote interverrà Peter Pan con i suoi Lost Boys e la sua intenzione a non crescere. Al momento, Disney prosegue con i suoi annunci di casting del live action che comprende Alyssa Alook nei panni di Tiger Lily, Jude Law in quelli di Capitan Uncino, Jim Gaffigan nel ruolo di Spugna e Yara Shahidi nei panni di Campanellino. A dirigere Peter Pan & Wendy sarà David Lowery.

Parlando del progetto in preparazione, il regista ha dichiarato a EW: "Ci sono molte aspettative per un film su Peter Pan perché la gente lo adora. E c'è anche il fatto che ci sono molti film di Peter Pan, quindi voglio solo assicurarmi che se facciamo questo - so che la Disney la pensa come me - lo dobbiamo fare bene. Deve essere personale per me. Deve essere il tipo di film che le persone che amano l'originale adoreranno. Ed è per questo che sto ancora rifinendo ogni singolo dettaglio".

Rebecca Hall ha da poco presentato al Sundance 2021 Passing, il suo esordio alla regia girato in bianco e nero che racconta la reunion tra Clare Kendry e Irene Redfield, ex compagne di scuola afroamericane la cui pelle è talmente chiara da farle passare per bianche. Il film, esplorazione del concetto di identità razziale nella New York degli anni '20, sarà distribuito prossimamente da Netflix.