Peter Pan & Wendy: il poster e la descrizione del teaser del D23

Prime indiscrezioni su Peter Pan & Wendy, nuova rilettura della fiaba classica di J. M. Barrie di cui è stato svelato in anteprima il poster; il film uscirà in streaming su Disney+ nel 2023.

Peter Pan & Wendy: il poster del film

Il panel dei Walt Disney Studios alla convention D23 Expo è stata l'occasione per mostrare il primo poster ufficiale di Peter Pan & Wendy, l'ultimo remake live-action ad entrare nell'arsenale dello studio. Del film, che debutterà esclusivamente su Disney+ nel 2023, sono stati mostrati anche i primi frammenti di video che non arriveranno tanto presto online.

Nella descrizione dei materiali video fornita da Jamie Jirak di ComicBook.com si legge: "Inizia con Wendy che va a Neverland e incontra i ragazzi perduti, ma alcuni di loro sono ragazze. Fondamentalmente Peter Pan, ma è più diviso tra la sua storia e quella di Wendy. Jude Law assomiglia a Dustin Hoffman, ma senza i capelli".

Peter Pan & Wendy vede protagonisti Alexander Molony nei panni di Peter ed Ever Anderson in quelli di Wendy, nel cast anche Yara Shahidi nei panni di Campanellino, Jude Law nei panni di Capitan Uncino, Jim Gaffigan nei panni di Mr. Smee, Alan Tudyk nel ruolo di George Darling e Molly Parker in quello di Maria cara. Il film sarà diretto da David Lowery, che in precedenza aveva anticipato il suo approccio non convenzionale alla storia iconica.

"Esito a parlare di fedeltà perché contiene fate e bambini volanti", ha rivelato Lowery al podcast The Kingcast l'anno scorso. "Ma quando sono andato a parlarne con lo studio ero tipo 'E se rimanessimo fedeli al materiale originale, rimuovendo gli elementi problematici sia del romanzo che del film d'animazione, ovviamente, ma poi lo trattassimo come The Revenant? E se The Revenant con bambini volanti?' E loro sono rimasti colpiti coin. Non è così al 100%, ma è una specie di ethos con cui siamo andati a realizzarlo... Quella era una specie di idea, che sia viscerale, che sia radicata, è gioioso, è pieno di esuberanza e magia".

Peter Pan & Wendy debutterà in streaming su Disney+ nel corso del 2023.