Peter Pan & Wendy, Jude Law ha regalato gelati ai giovani protagonisti per scusarsi della sua "cattiveria"

Jude Law ha interpretato il malvagio Capitan Uncino nel nuovo film Peter Pan & Wendy e l'attore ha ammesso di aver dovuto chiedere scusa si suoi giovani colleghi per il modo in cui si è comportato sul set.

L'avventura live-action ispirata al classico della letteratura è stata diretta da David Lowery e arriverà il 28 aprile su Disney+.

L'approccio al villain di Jude Law

Mentre era ospite del talk show di Jimmy Fallon, Jude Law ha raccontato cosa è accaduto sul set di Peter Pan & Wendy. La star britannica ha spiegato: "David Lowery, il nostro meraviglioso regista, ha avuto l'idea di provare realmente a incoraggiare i giovani attori a non guardarmi quando non stavo interpretando Uncino, quindi sono sempre semplicemente rimasto nella parte, ed è stata un'opportunità per essere spaventoso e cattivo. Sembra orribile".

Law ha sottolineato: "Ma non volevo improvvisamente parlare a un bambino di sei anni come Jude e poi improvvisamente essere: 'Mi odi, sono Uncino. Sono Uncino!'. Quindi sono semplicemente rimasto nel personaggio".

I giovani protagonisti hanno così avuto a che fare con l'attore in un'inedita versione malvagia: "Molte delle reazioni che vedete nel film sono le loro vere reazioni quando mi vedono per la prima volta in quel ruolo. Hanno incontrato Jude alla fine, e ho fatto quello che dovrebbe fare ogni adulto per corrompere un bambino: ho noleggiato un camioncino dei gelati. L'ho guidato sul set, ho regalato gelati. Non c'è nulla di paragonabile a un gelato per convincere un ragazzino che sei una brava persona".

La trama di Peter Pan & Wendy

Peter Pan & Wendy racconta la storia di Wendy Darling, una giovane ragazza che ha paura di lasciarsi alle spalle la sua casa d'infanzia, che incontra Peter Pan, un ragazzo che si rifiuta di crescere. Insieme ai suoi fratelli e a una fatina, Trilli, viaggia con Peter verso il magico mondo dell'Isola Che Non C'è. Lì incontra un malvagio pirata, Capitan Uncino, e intraprende un'avventura emozionante e pericolosa che cambierà la sua vita per sempre.

Il film è interpretato da Jude Law (Animali fantastici - I segreti di Silente), Alexander Molony (The Reluctant Landlord), Ever Anderson (Resident Evil: The Final Chapter), Yara Shahidi (Grown-ish), Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering (A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe), Jacobi Jupe, Molly Parker (House of Cards - Gli intrighi del potere), Alan Tudyk (Rogue One: A Star Wars Story) e Jim Gaffigan (The Jim Gaffigan Show).

Peter Pan & Wendy è diretto da David Lowery, da una sceneggiatura di David Lowery & Toby Halbrooks (Sir Gawain e il Cavaliere Verde) basata sul romanzo di J. M. Barrie e sul film d'animazione Le avventure di Peter Pan.

Il film è prodotto da Jim Whitaker (Il drago invisibile), mentre Adam Borba (Nelle Pieghe del Tempo), Thomas M. Hammel (Thor: Ragnarok) e Toby Halbrooks sono i produttori esecutivi.