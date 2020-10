Peter Pan e Gli Aristogatti tra i film su Disney+ che avranno un disclaimer per "contenuti razzisti"

Alcuni film considerati dei classici dell'animazione come Peter Pan, gli Aristogatti e Dumbo saranno presenti su Disney+ con un diclaimer per sottolineare che potrebbero essere presenti delle "rappresentazioni o trattamenti negativi di gruppi di persone o varie culture. Sotto accusa sarebbero infatti delle scene considerate quasi razziste a causa dei contenuti proposti.

Prima della visione in streaming di Peter Pan, Dumbo, Gli Aristogatti e Robinson e l'isola dei Corsari appaiono quindi delle schermate in cui si dichiara: "Questo programma comprende delle rappresentazioni negative e/o maltrattamenti di persone o culture. Questi stereotipi erano sbagliati in passato e lo sono anche ora. Piuttosto che rimuovere questo contenuto vogliamo ammettere l'impatto negativo, imparare dagli errori compiuti e dare vita a una conversazione utile a creare un futuro maggiormente inclusivo insieme. Disney si impegna a creare storie con tematiche in grado di ispirare e riflettere la ricca diversità dell'esperienza umana intorno al mondo". Gli spettatori vengono quindi invitati ad approfondire il modo in cui le storie hanno avuto un impatto sulla società visitando il sito disney.com/StoriesMatter.

Nel film Gli Aristogatti è sotto accusa un gatto rappresentato come caricatura delle persone asiatiche con tratti stereotipati in modo esagerato come gli occhi allungati e denti sporgenti. Il personaggio canta con un accento inglese poco corretto doppiato da un attore bianco e suona il piano con le bacchette. Disney ha quindi sottolineato che la rappresentazione alimenta degli stereotipi legati alle persone straniere e il testo della canzone nella versione originale propone delle parole che prendono in giro la lingua cinese e la cultura come "Shangai, Hong Kong, Egg Foo Young. Fortune Cookie always wrong".