Jude Law sarà Capitan Uncino nel film live-action Disney Peter and Wendy

Jude Law farà un tuffo nel mondo di Peter Pan grazie al film live-action Disney, attualmente intitolato semplicemente Peter & Wendy, in cui avrà il ruolo di Capitan Uncino.

Il progetto racconterà le origini dei personaggi al centro dei romanzi scritti da J.M. Barrie e nel classico dell'animazione.

Peter Pan & Wendy sarà diretto da David Lowery, autore della sceneggiatura in collaborazione con Toby Hallbrooksw. Jude Law avrà il ruolo di Uncino, il villain che si scontra più volte con il ragazzo che non vuole invecchiare.

La storia legata alle avventure ambientate sull'Isola che non c'è ha già ispirato numerosi lungometraggi come Hook - Capitan Uncino, in cui Uncino aveva il volto di Dustin Hoffman, e serie tv.

La star britannica starebbe concludendo le trattative per entrare a far parte del cast del progetto la cui uscita è prevista nei cinema e non direttamente in streaming su Disney+.

Il progetto è in fase di sviluppo dal 2016 e da tempo si attendono nuove anticipazioni e conferme riguardanti questa nuova versione della storia ispirata al classico d'animazione.