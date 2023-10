Pet Sematary: Bloodlines, la regista rivela le connessioni con il remake del 2019

Nonostante sia ufficialmente un prequel rispetto al Pet Sematary uscito nel 2019, Pet Sematary: Bloodlines avrà comunque delle connessioni importanti con la storia successiva, adattamento dell'omonimo romanzo di Stephen King.

Nel corso di un'intervista esclusiva concessa a ScreenRant, la regista della pellicola, Lindsey Beer, ha chiarito quali saranno queste connessioni:

"Questo progetto è nato come prequel del film del 2019, Jeff Buhler ha scritto la bozza originale e ovviamente condivide gli stessi produttori. Quando sono salita a bordo, non lo vedevo come il prequel del film, ma come il prequel del libro, e ho continuato a rileggerlo. Volevo onorare il libro il più possibile, sia per quanto riguarda i temi che il tono. Ovviamente, il tema è: 'Cosa faresti per passare un giorno in più con qualcuno che ami, e cosa faresti per proteggere le persone che ami?'. L'avevamo visto nei film, nei personaggi di Louis e di suo figlio, e volevo ampliarlo. Lo vedremo anche con Bill Baterman e suo figlio Timmy in questa versione, ma anche con Dan Crandall e suo figlio Jud".

La regista, che per realizzare questo film ha lasciato Star Trek 4, ha proseguito: "L'altra cosa importante per me è stata quella di mantenere il tono del libro, che è prima di tutto un dramma su questi personaggi. Ti interessa davvero quello che succede a quelle persone, e il libro, non credo che la gente lo sappia, molti non lo ricordano o non lo hanno letto, hanno più familiarità con i film, ma ha questo monologo interiore assurdo di Lewis che scorre e che conferisce un po' di humour dark e di leggerezza a volte.

"Adoro il miscuglio di generi che c'è nel libro e ho voluto fare in modo di onorare questo aspetto nella mia versione del film, che è cupo e fa paura, ma ci sono anche momenti di leggerezza, che per me si sposano molto bene con quello che stavo cercando di fare".

Pet Sematary: Bloodlines arriverà su Paramount+ il 6 ottobre.