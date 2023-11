Cimitero vivente: le origini, è record di visualizzazioni in streaming nonostante le stroncature

Nonostante la pessima accoglienza della critica, il film prequel di Cimitero vivente è uno dei film più visti in streaming.

Le varie stroncature della critica non hanno fermato il successo di Cimitero vivente: le origini, che infatti ha fatto segnare un record per quel che riguarda le visualizzazioni in streaming.

Secondo The Wrap, Cimitero vivente: le origini è diventato il film originale più visto su Paramount+ nei primi 30 giorni dalla sua uscita, un parametro importante per i numeri dello streaming. A sole tre settimane dal suo debutto, ha superato il precedente titolo di punta della piattaforma, Teen Wolf: The Movie uscito lo scorso gennaio. Questo è avvenuto nonostante l'horror avesse ottenuto un punteggio del 23% su Rotten Tomatoes.

Cimitero vivente: le origini, la trama

La storia di Pet Sematary: Bloodlines è ambientata nel 1969 e mostra quello che accade quando il giovane Jud Crandall (Jackson White) sogna di lasciare la sua città natale di Ludlow, in Maine. Il giovane scopre però dei segreti oscuri ed è costretto ad affrontare una storia dark legata alla sua famiglia che lo terrà per sempre legato a Ludlow.

Il cast

Nel cast ci sono anche David Duchovny e Jack Mulhern nel ruolo di Bill Baterman, un padre orgoglioso e devoto, e di suo figlio Timmy, un veterano del Vietnam. Tra gli interpreti spazio anche a Natalie Alyn Lind, Forrest Goodluck, Henry Thomas, Isabella Star LaBlanc, Samantha Mathis, e Pam Grier.

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Cimitero vivente: le origini.