Star Trek 4, la sceneggiatrice abbandona il film e rivela che l'idea alla base è di J.J. Abrams

Da tempo non avevamo più notizie sullo sviluppo di Star Trek 4, ma gli ultimi aggiornamenti non sono affatto promettenti. La sceneggiatrice designata, infatti, ha abbandonato il progetto per dedicarsi alla scrittura di Pet Sematary: Bloodlines, ma ha anche rivelato altri dettagli, tra cui il fatto che il soggetto era ispirato alle idee di J.J. Abrams.

"Ne ho scritto un paio di bozze prima di dover lasciare per Pet Sematary. In origine, il seme dell'idea è venuto da J.J. stesso, che è una persona così creativamente generosa, ed è stato fantastico collaborare con lui", ha detto Lindsey Beer a proposito del suo addio a Star Trek 4.

"Ed è stato molto triste lasciare le sessioni di Zoom per concentrarsi su [Pet Sematary: Bloodlines], ma era una mia creatura, quindi dovevo darle la priorità".

Negli anni successivi all'uscita di Star Trek Beyond, diverse figure sono state legate a Star Trek 4, tra cui S.J. Clarkson e Matt Shakman, mentre Anderson Beer e Geneva Robertson-Dworet sono stati gli ultimi sceneggiatori legati al progetto, che stavano lavorando a una sceneggiatura destinata proprio a Shakman per la regia.

Shakman, però, ha lasciato il progetto per sviluppare Fantastic Four per il Marvel Cinematic Universe e non è ancora stato annunciato un regista sostitutivo.

Per fortuna, i fan possono ancora vedere la Anderson Beer lanciarsi in un altro franchise, dato che ha dato vita a Pet Sematary: Bloodlines, che costituirà anche il suo debutto alla regia.