Pet Sematary 2: Lindsey Beer alla regia del nuovo film tratto dal libro di Stephen King

Pet Sematary tornerà sugli schermi, in questo caso della piattaforma di Paramount+, e il sequel avrà alla regia Lindsey Beer. Il nuovo progetto proseguirà quindi la storia horror tratta dal romanzo di Stephen King arrivata nelle sale cinematografiche nel 2019.

La sceneggiatrice Lindsey Beer compierà il suo esordio alla regia con il film di Pet Sematary.

Il libro di King, prima della versione proposta nel 2019, è già arrivato sugli schermi nel 1989 con Mary Lambert dietro la macchina da presa e ha avuto, nel 1992, un sequel. I produttori di Paramount Players hanno deciso che era arrivato il momento di affidare nuovamente il franchise horror a una donna e Beer, che da tempo stava cercando il progetto giusto per mettersi alla prova dietro la macchina da presa, ha colto al volo l'opportunità di firmare la sceneggiatura e la regia del sequel. La sceneggiatrice, recentemente, ha firmato script come Chaos Walking e Transformers: The Last Night.

La storia originale racconta quello che accade a una famiglia che, dopo una tragedia, sfrutta i poteri di un'area in grado di far ritornare in vita chi viene sepolto in quel terreno.

Il progetto sarà destinato a Paramount+.