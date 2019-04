Pesce d'Aprile 2019 gli scherzi: i migliori su cinema e serie TV

Niente scherzi, troppe fake news, ma non resiste nessuno e così il pesce d'aprile 2019, come tutti i suoi antecedenti, è stato onorato da un buon numero di burle piovute da ogni parte del mondo e del web, anche in ambito cinema e serie tv.

Di genesi popolare, nato per farsi beffe dell'imposizione del Re francese Carlo IX a dover per forza festeggiare l'inizio del nuovo anno ogni 1° di gennaio, come vuole il calendario gregoriano, il 1° aprile è il giorno dell'anno consacrato allo scherzo. Qualunque esso sia, che riguardi poco pratiche invenzioni di presunto uso quotidiano, l'ambito tecnologico, finte notizie alimentari oppure le nostre preferite: le migliori news assolutamente false ad argomento film e TV.

Diletta Leotta su Netflix!

La notizia è assolutamente nostra ed è di quelle ghiottissime e più che mai falsa: Diletta Leotta su Netflix con un documentario sulle usanze sessuali nel mondo!

Netflix in modalità videogioco

Fortnite: su Netflix l'episodio di Black Mirror ispirato al videogioco? Vi piacerebbe? Anche a noi tutto sommato, così tanto che ci siamo addirittura inventati una notizia!

Warner Bros. e Aquaman 2

A pochi mesi dal debutto in sala di Aquaman, la Warner Bros. è già pronta per il sequel? A quanto pare sì, tanto che la major ha inviato ad alcuni magazine una clip intitolata Aquaman 2 trailer! E il video c'è davvero, peccato che dopo i primi 3 secondi altro che Aquaman e Momoa: si viene reindirizzati dentro uno spot per ricordare a tutti che sarà pure troppo presto per le avventure di Arthur Curry parte 2 ma al cinema c'è Shazam!

Salvatore Esposito

Come la mettiamo se anche i divi dello spettacolo cominciano a scherzare e proprio sui loro personaggi? Salvatore Esposito ha scritto su Facebook che Ciro l'Immortale e il suo Genny stanno per tornare insieme dalle parti di Gomorra 4... Che poi chiameremo The Walking Dead e andrà avanti per altre 26 stagioni, magari.

X-Factor 2020

Dopo aver detto addio praticamente a tutta la giuria, perfino a due veterani come Fedez e Mara Maionchi, Sky ha annunciato con un post shock su Facebook di aver perso anche il suo trascinatore, Alessandro Cattelan.

Neppure il tempo di crederci, però, che tra i commenti è apparso un video in cui lo stesso Cattelan annunciava l'inizio dei casting per X-Factor 13. E questo non è un pesce d'aprile.

Sir Oscar

Netflix bersagliata! I cugini di LegaNerd hanno pensato a un remake live-action in versione maschile di Lady Oscar. Perfetta la scelta del protagonista: Ezra Miller. Peccato solo che fosse un bel pesce d'aprile.

Rami Malek on tour

Rami Malek sarebbe pronto a partire in tour con i veri Queen! Era forse questa l'idea dei produttori di Bohemian Rhapsody per il sequel del fortunatissimo film? No, è solo un pesce d'aprile di MTV.

Disney e DC Comics

Lo annuncia Bob Iger: la Disney ha acquistato la DC Comics! Sognavate un mondo dei fumetti e dei cinecomic senza più rivalità tra Aquaman e Iron Man? Eccolo, è quello proposto da Fantascienza.com. Peccato (o forse no?) che sia un'enorme falsità.

Guardiani della Galassia 3

La Disney aveva annunciato James Gunn come regista di Guardiani della Galassia 3, ma poi ci ha ripensato e ha deciso di licenziarlo di nuovo! Il motivo? James non saprebbe proprio usare Twitter: per esprimere la sua gioia dopo aver fatto pace con Disney avrebbe usato via social network un linguaggio non adeguato. Davanti al fatto che per la seconda volta Gunn si è rivelato completamente inadeguato allo spirito aziendale, la Disney l'ha licenziato di nuovo per assumere il nostro amatissimo Renè Ferretti!