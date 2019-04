Diletta Leotta su Netflix con un documentario sulle usanze sessuali nel mondo

Pare che Diletta Leotta abbia detto sì a Netflix per un sexy documentario in 13 puntate dedicato alle usanze sessuali più folli e intriganti del mondo, dalla Finlandia al Giappone.

Netflix punta su Diletta Leotta per un nuovo documentario sexy incentrato sulle usanze sessuali nel mondo che, se confermato, potrebbe rivelarsi un altro fenomeno di successo per la popolare piattaforma streaming. Secondo quanto svelato dai rumor, il progetto si svilupperà in 13 puntate e vedrà l'affascinante giornalista catanese far tappa nei luoghi più suggestivi del pianeta alla scoperta di curiosità, usanze bizzarre e intriganti e novità legate al sesso.

La giornalista Diletta Leotta

La vera sfida - sottolineano gli addetti ai lavori - sarà far scoprire qualcosa di insolito sul sesso in un periodo in cui internet ha messo il mondo letteralmente a nudo. Nel documentario Netflix andrebbe ad affrontare tematiche conosciute ma ancora poco esplorate dal pubblico occidentale, eppure pare che ci sarà anche modo di scoprire cose nuove: in compagnia di Diletta Leotta non ci si annoierebbe di certo anche perché in alcune situazioni sarebbe proprio lei a mettersi in gioco, in prima persona.

Come rivelato da StrangeStreaming.com, le riprese della serie - che si intitolerebbe semplicemente La Turista Curiosa - sarebbero già iniziate da tempo e dovrebbero concludersi a breve, e gli episodi leaked, sulla carta, anticipano avventure intriganti. Si apprende infatti che nell'episodio che si intitola "Shibari", approfondiremo questa antichissima e sensuale disciplina giapponese, in bilico tra BSDM e body art. Il Sol Levante sarebbe nuovamente protagonista con un episodio dedicato al Kanamara Matsuri, l'allegro festival dedicato alla fertilità, tutto a tema fallico.

Kanamara Matsuri, il festival giapponese dedicato alla celebrazione della fertilità

E ancora: il terzo episodio dal titolo "Secret Room" sarebbe ambientato a San Francisco dove Diletta Leotta sarebbe stata invitata ad una festa particolare, ma con la possibilità di accedervi solo dopo aver partecipato ad una misteriosa caccia al tesoro alla fine della quale le verrebbe rivelato l'indirizzo esatto della location in cui si svolge la festa. Nel quinto episodio, dal titolo "Brave, brave tutte", sembra che faremo la conoscenza delle titolari e delle operatrici di una popolare sauna alle porte di Oslo, celebre per i servizi particolari offerti ai clienti.

Infine, il settimo episodio si intitolerebbe "Il Pesce Scivoloso" e sarebbe forse il più divertente di tutti, ambientato in un bizzarro locale nella Chinatown di San Francisco che offre massaggi in vasche piene di noodles; ma ci sarà modo di esplorare anche gli aspetti più misteriosi e oscuri della sessualità nel decimo episodio che farebbe tappa proprio in Italia e nel tredicesimo, dal titolo "Pomba Gira" e che ci porterebbe in Brasile, tra sesso ed esoterismo.

Alla fine di ogni episodio Netflix avrebbe previsto uno spazio per qualche piccola curiosità o qualche breve intervista che concluderebbero l'esperienza di Diletta Leotta, dopo una giornata alle prese con feste a tema sexy, feticismi, usanze sessuali assurde, collezionisti di mutandine, e situazioni a volte un po' pericolose.