Perry Mason: il trailer della serie prodotta da Robert Downey Jr.

Perry Mason, di cui è stato condiviso il primo trailer, arriverà sugli schermi della HBO il 21 giugno.

Il video, sulle note di un brano jazz, regala le prime sequenze in anteprima svelando così l'atmosfera del nuovo progetto ispirato ai personaggi creato da Erle Stanley Gardner, e qualche dettaglio del caso che viene affidato all'investigatore privato.

La nuova serie dedicata alle origini di Perry Mason ha come protagonista l'attore Matthew Rhys nel ruolo dell'iconico investigatore privato che, nella Los Angeles degli anni Trenta, è segnato dagli orrori della guerra e un matrimonio andato in frantumi. La sua complicata situazione prende quindi una svolta inaspettata quando si ritrova a dover indagare sul caso del decennio e scoprire così dei segreti in una città divisa.

Nel video Perry Mason dichiara: "Tutti stanno progettando qualcosa. Nascondendo qualcosa. Tutti hanno un punto di vista diverso e tutti sono colpevoli".

Nello show prodotto da Robert Downey Jr. l'attore Matthew Rhys interpreta Perry Mason, al suo fianco troviamo John Lithgow e Tatiana Maslany, Chris Chalk, Shea Whigham, Nate Corddry, Veronica Falcon, Jefferson Mays, Gayle Rankin e Lili Taylor. La serie HBO è diretta e prodotta da Tim Van Patten.