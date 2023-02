Perry Mason: il processo del secolo ha inizio nel trailer della seconda stagione

Nei giorni scorsi è stato diffuso in rete il trailer della seconda stagione di Perry Mason, una delle serie HBO più apprezzate degli ultimi anni. I nuovi episodi debutteranno il 6 aprile.

Nella seconda stagione, mesi dopo la fine del processo Dodson, Perry (Matthew Rhys) si è trasferito dalla fattoria, ha abbandonato il camion del latte, ha persino scambiato la sua giacca di pelle con un abito. È l'anno peggiore della Depressione e Perry e Della (Juliet Rylance) hanno instradato l'azienda su un percorso più sicuro perseguendo cause civili invece del lavoro tumultuoso che comportano le cause penali. Sfortunatamente, non c'è molto lavoro per Paul (Chris Chalk) in testamenti e contratti, così lui ha lasciato la ditta. Un caso aperto e chiuso prende il sopravvento sulla città di Los Angeles e la ricerca della giustizia da parte di Perry rivela che non tutto è sempre come sembra.

Basato sui personaggi creati da Erle Stanley Gardner, Perry Mason è scritto da Jack Amiel e Michael Begler, che sono anche co-showrunner e produttori esecutivi. Robert Downey Jr, Amanda Burrell e Susan Downey sono i produttori esecutivi con il Team Downey. Rhys è produttore esecutivo oltre a recitare. Joe Horacek è anche produttore esecutivo, con Regina Heyman co-produttrice esecutiva.

Qui trovate la recensione della prima stagione di Perry Mason.