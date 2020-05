Perry Mason: un nuovo trailer della serie con Matthew Rhys

Matthew Rhys ha l'iconico ruolo di Perry Mason nell'attesa serie, di cui online è stato condiviso un nuovo trailer, in arrivo il 21 giugno sugli schermi di HBO.

Il filmato inedito mostra qualche dettaglio in più della storia che verrà portata sul piccolo schermo: il protagonista è un veterano che accetta piccoli lavoretti come investigatore privato e si ritrova alle prese con un caso di omicidio dopo il tentativo andato male di un bambino, Mason viene scelto per provare a risolvere il caso.

Nel frattempo l'evangelista sorella Alice sembra iniziare a ottenere sempre più potere e attenzione da parte dei media e della società.

Il progetto dedicato alle origini di Perry Mason ha come protagonista l'attore Matthew Rhys nel ruolo dell'iconico investigatore privato che, nella Los Angeles degli anni Trenta, è segnato dagli orrori della guerra e un matrimonio andato in frantumi. La sua complicata situazione prende quindi una svolta inaspettata quando si ritrova a dover indagare sul caso del decennio e scoprire così dei segreti in una città divisa.

Nello show prodotto da Robert Downey Jr. l'attore Matthew Rhys interpreta Perry Mason, al suo fianco troviamo John Lithgow e Tatiana Maslany, Chris Chalk, Shea Whigham, Nate Corddry, Veronica Falcon, Jefferson Mays, Gayle Rankin e Lili Taylor. La serie HBO è diretta e prodotta da Tim Van Patten.