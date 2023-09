Perla e Igor di Temptation Island 2023 si dicono addio, colpa di Mirko? Ecco cosa è successo

Perla Vatiero e Igor Zeetti, che si sono conosciuti a Temptation Island 2023, hanno ufficialmente concluso la loro relazione. Questo annuncio giunge solo poche ore dopo la separazione tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti. La notizia, priva di sorprese per molti, ha scatenato attese sul possibile ritorno di Mirko e Perla, nonostante le smentite ufficiali dei diretti interessati. La conferma della rottura è stata comunicata dai due protagonisti di Temptation Island tramite i propri profili Instagram.

Il quadrilatero amoroso formato da Perla Vatiero, Igor Zeetti, Greta Rossetti e Mirko Brunetti sembra essersi sgretolato nel giro di appena 24 ore, se mai si fosse effettivamente formato. Le due coppie, Perla Vatiero con Igor Zeetti e Greta Rossetti con Mirko Brunetti, avevano preso forma all'interno dell'edizione 2023 di Temptation Island. In particolare, Mirko e Perla, che erano entrati nel docu-reality già come coppia fidanzata, avevano poi deciso di mettere fine alla loro relazione ed uscire con i rispettivi tentatori.

La prima coppia a sfasciarsi è stata quella composta da Greta Rossetti e Mirko Brunetti, complice un evento a cui avevano partecipato Mirko e Perla. "Non ne sapevo niente, non voglio stare in mezzo alle loro cose", aveva tuonato l'ex tentatrice sui social.

La rottura tra Perla e Igor

In modo sospetto, poche ore dopo l'annuncio della fine della relazione tra Mirko e Greta, giunge la notizia che anche Perla e Igor hanno deciso di separarsi. Adesso, i protagonisti di questa telenovella estiva sono tutti e quattro liberi. Il primo a diffondere la notizia è stato l'ex tentatore.

Il post di Igor Zeetti

Igor Zeetti nelle sue storie di Instagram ha scritto: "Le cose succedono. I presupposti per una storia bellissima c'erano tutti, ma la distanza e i diversi impegni professionali non hanno permesso di viverci a pieno, mettendo in risalto ancor di più equivoci e incomprensioni caratteriali che ci hanno reso incompatibili. Purtroppo l'amore non può essere part time. Restano i bei ricordi e le giornate trascorse insieme, ma adesso dobbiamo guardare avanti e provare a vivere le nostre vite...con maggiore serenità. Non è un discorso su chi dei due meriti di più, entrambi meritiamo il meglio. L'affetto resta".

La replica di Perla Vatiero

Perla Vatiero nel giro di pochi minuti ha condiviso un videomessaggio in cui ha confermato che tra lei ed Igor è finita: "Mi sembra giusto che io vi metta al corrente della nostra situazione. Tra noi è terminata, è finita questa frequentazione perché ci siamo resi conto di essere incompatibili a livello caratteriale ma è una persona a cui voglio un mondo di bene. Mi è stato vicino così come io sono stata vicina a lui in determinate situazioni. Per qualsiasi cosa io sono qui per lui. Non abbiamo motivo di litigare, di odiarci o di schifarci. Per come sono fatta io non sono qui a precisare nei minimi dettagli le motivazioni. Determinate cose sono private".

Mirko e Perla parlano del loro futuro

Sia Mirko che Perla escludono che torneranno insieme. Il reatino, dopo aver parlato della crisi con Greta ha scritto: "la storia con Perla è finita insieme a Temptation Island. Chiunque voglia alimentare altro, sappiate che lo fa in malafede e perché fa comodo così". Perla, nel suo messaggio ha confermato che non tornerà con il suo ex fidanzato: "Non so come si possa pensare al fatto che dopo tutto quello che è successo tra me e Mirko io possa tornare con lui o ci potrebbe essere un ritorno fra me e lui. Veramente una cosa folle".