Percy Jackson: rivelati gli interpreti di Poseidone e Zeus nella serie Disney+

Sono mesi che gli appassionati continuano ad avanzare ipotesi sul casting di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, la nuova serie tv di Disney+ attesa per il 2024. Ad incuriosire maggiormente sono gli attori che verranno assegnati agli Dei dell'Olimpo, aprendo la strada alle ipotesi più folli e alle interviste più divertenti. Finalmente abbiamo nuove conferme proprio in questo senso.

ComicBook.com ha recentemente rivelato i nomi di coloro che impersoneranno Poseidone e Zeus in Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo. Nei panni del dio del mare e padre di Percy troveremo Toby Stephens. Sarà in grado di delineare un personaggio così centrale nella narrazione?

"Quando finalmente incontriamo Poseidone verso la fine della prima stagione, Toby è incredibile sullo schermo", ha scritto Rick Riordan, autore dei romanzi da cui è tratta la serie sul suo sito. Lo scrittoe ha sottolineato: "Quando ha pronunciato alcune sue battute iconiche ho avuto i brividi. E vedendo lui e Walker insieme sono credibilissimi come padre e figlio".

Sul trono più alto dell'Olimpo, invece, troviamo Lance Reddick. A lui l'arduo compito di portare Zeus sul piccolo schermo. Anche il padre degli Dei è importantissimo nella storia di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, e secondo l'autore originale si tratta anche qui di un'ottima scelta: "In tutti i suoi ruoli Lance proietta un'aura di autorità e potere che lo rende perfetto per il re dell'Olimpo", ha scritto Riordan. "Come gli ho detto quando ci siamo incontrati, ha così tanta gravitas che potrebbe far perdere l'allineamento ai pianeti, e quando fa sapere il suo dispiacere a Percy Jackson... wow, aspetta di vedere quella scena".

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo dovrebbe arrivare durante il 2024 su Disney+, anche se non conosciamo ancora la precisa data del suo debutto in streaming. Nel ruolo del protagonista ci sarà Walker Scobell, giovane star del film The Adam Project.