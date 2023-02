Percy Jackson: le riprese della prima stagione sono finite

I fan di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo hanno ricevuto un aggiornamento molto atteso dal set della serie proodotta per Disney+: le riprese della prima stagione si sono infatti concluse.

Aryan Simhadri ha condiviso una foto di Walker Scobell, il protagonista dell'adattamento dei romanzi di Rick Riordan, mentre festeggia, in acqua, la fine del lavoro sul set.

Il post pubblicato online, inoltre, regala qualche scatto della festa organizzata per gli attori e i membri della troupe.

Nella serie Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, Lin-Manuel Miranda sarà quindi il messaggero divino che va alla ricerca di viaggiatori e ladri, ed è un po' esperto in inganni. Il personaggio viene descritto come carismatico e l'anima della festa ma, sfortunatamente, il suo fascino non può fare molto per risolvere i problemi con il figlio Luke (Charlie Bushnell) ed è inoltre esitante nell'aiutare Percy e i suoi amici nella loro missione perché alle volte essere coinvolti porta a più problemi che benefici.

La serie Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo racconta la storia del dodicenne Percy Jackson (Walker Scobell), un giovane semidio che deve affrontare i suoi nuovi poteri divini quando Zeus lo accusa di aver rubato la sua saetta. Con l'aiuto dei suoi amici Grover (Aryan Simhadri) e Annabeth (Leah Sava Jeffries), Percy deve compiere l'avventura di una vita per ritrovarlo e ristabilire l'ordine nell'Olimpo.

Rick Riordan firmerà la sceneggiatura del pilot di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo in collaborazione con Jon Steinberg (Black Sails). Alla regia del primo episodio ci sarà invece il regista James Bobin (The Mysterious Benedict Society). I tre saranno poi coinvolti come produttori esecutivi