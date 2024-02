Kane Chronicles: cancellato l'adattamento cinematografico della trilogia di Rick Riordan

Netflix non procederà più con l'adattamento della saga intitolata Kane Chronicles, opera della penna di Rick Riordan. Annunciata per la prima volta nel settembre 2020, la serie di film prevista si basava sulla trilogia scritta da Rick Riordan, autore anche della celebre saga Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo (attualmente adattata e trasmessa a serie tv su Disney+).

L'annuncio dell'autore

La notizia viene dallo stesso Riordan, che ha scritto su GoodReads che il progetto di Kane Chronicles non sta andando avanti. Ecco le parole dell'autore: "Netflix ha deciso di non andare avanti con l'adattamento di Kane Chronicles dopo aver cercato per due anni di sviluppare una sceneggiatura soddisfacente. Se un altro studio vorrà farsi avanti, farsi carico dei costi di pre-produzione e andare avanti con il progetto, allora si farà. Questa situazione non è insolita, credo succeda con la maggior parte dei film in sviluppo. Inoltre, il settore dello streaming nel suo complesso sta riducendo il proprio volume di produzioni in questo momento, il che significa che cancelleranno altri progetti e ne realizzeranno di meno. Kane Chronicles si è trovato in questa tendenza, nonostante il grande successo della serie tv di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo".