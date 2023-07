Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: un nuovo poster della serie tratta dalla saga di Rick Riordan

Disney+, in occasione del San Diego Comic-Con 2023, ha condiviso un poster della serie Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo.

I fan della saga creata da Rick Riordan non hanno però ancora una data prevista per l'uscita in streaming degli episodi, appuntamento che potrebbe essere fissato all'inizio del 2024.

Il poster della serie

Il poster di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo mostra due elementi: lo stendardo di Campo Mezzosangue, luogo dove i giovani semidei si allenano, e un elmo usato durante gli scontri per afferrare la bandiera.

L'attesa dei fan per una data di uscita o un primo trailer contenente delle sequenze tratte dalle puntate continua però a crescere e non è ancora stata comunicata la data in cui verranno condivisi contenuti promozionali inediti.

La serie racconta la storia del dodicenne Percy Jackson (Walker Scobell), un giovane semidio che deve affrontare i suoi nuovi poteri divini quando Zeus lo accusa di aver rubato la sua saetta. Con l'aiuto dei suoi amici Grover (Aryan Simhadri) e Annabeth (Leah Sava Jeffries), Percy deve compiere l'avventura di una vita per ritrovarlo e ristabilire l'ordine nell'Olimpo.

Rick Riordan ha firmato la sceneggiatura del pilot di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo in collaborazione con Jon Steinberg (Black Sails). Alla regia del primo episodio ci sarà invece il regista James Bobin (The Mysterious Benedict Society). I tre saranno poi coinvolti come produttori esecutivi