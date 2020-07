Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini: Uma Thurman si preparò con dei serpenti veri

Uma Thurman passò del tempo con dei serpenti veri al fine di prepararsi al meglio per il ruolo di Medusa in Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini.

Prima dell'inizio delle riprese di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini, Uma Thurman, al fine di interpretare al meglio il ruolo di Medusa, scelse di sua spontanea volontà di interagire con un gran numero di serpenti vivi, grazie all'aiuto di un addestratore e di un esperto.

Medusa (Uma Thurman) e Percy (Logan Lerman) nel film Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: Il ladro di fulmini

Durante un'intervista l'attrice ha detto che tenere in mano i rettili le fu immensamente d'aiuto quando arrivò il momento di immaginarsi che cosa avrebbe provato una persona afflitta da una montagna di serpenti attaccati alla testa. La Thurman, in passato, ha parlato spesso della sua avversione per i serpenti, paura che è stata costretta a sconfiggere per poter girare questo film.

In un'altra intervista l'attrice americana ha dichiarato: "Durante le prove io e Chris abbiamo passato del tempo con un esperto di serpenti, quest'ultimo ha portato sul set un numero considerevole di serpenti vivi che abbiamo tenuto in mano per qualche ora. Volevo percepire il peso dei serpenti per immaginarmi come sarebbe stato averli appesi alla testa."

"Un'altra cosa che ho adorato fare è stata quella di immaginare che, essendo Medusa sola per la maggior parte del tempo, la dea avesse sviluppato una sorta di relazione con i serpenti. I serpenti, ovviamente, sono stati aggiunti in seguito con la computer grafica ma io ho scelto di immaginare che fossero li veramente, volevo che giocassero un ruolo fondamentale sui movimenti del mio personaggio." Ha aggiunto la Thurman.