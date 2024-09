Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo 2: Tamara Smart avrà un ruolo 'divino'

Nel cast della stagione 2 della serie Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo ci sarà anche Tamara Smart nel ruolo di Thalia Grace.

Il personaggio, tra le pagine dei romanzi di Rick Riordan, è una presenza molto importante e lo scrittore ha lodato la scelta compiuta dai responsabili del casting.

Il nuovo arrivo nel cast

Nella saga di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo Thalia è la figlia di Zeus e l'autore dei romanzi ha ricordato che è una guerriera potente, un'amica profondamente leale, e una ribelle metà umana e metà dea con una sensibilità "davvero punk".

Rick ha aggiunto: "Non appena abbiamo visto Tamara Smart interpretare questo ruolo, sapevamo di aver trovato la nostra figlia di Zeus. Era, senza giochi di parole, elettrica. Tamara mette la 'grazia' in Thalia Grace!".

Percy Jackson e i personaggi dislessici delle serie tv

Tra i nuovi arrivi tra le fila degli interpreti della serie c'è anche Daniel Diemer nella parte di Tyson, fratellastro di Percy. Nel cast torneranno, ovviamente, i protagonisti Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, e Dior Goodjohn.

Le dichiarazioni dell'attrice

Thalia aveva lavorato con Lance Reddick, che aveva interpretato Zeus nello show targato Disney+ prima di morire, in occasione della serie Resident Evil, anche in quel caso con la parte di sua figlia. L'attrice ha dichiarato: "Abbiamo sempre parlato della possibilità di lavorare di nuovo insieme, quindi è ancora più speciale e importante per me interpretare ancora una volta sua figlia nel ruolo di Thalia e mantenere vivo il suo ricordo. Sento la sua presenza intorno a me e mi sforzerò di renderlo orgoglioso in questo entusiasmante viaggio".

La seconda stagione seguirà gli eventi tratta dal romanzo Il mare dei mostri. Percy Jackson tornerà al Campo Mezzosangue un anno dopo e trova il suo mondo sconvolto. La sua amicizia con Annabeth sta cambiando, scopre di avere un ciclope per fratello, Grover è scomparso e il campo è assediato dalle forze di Crono.