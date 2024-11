Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: Andra Day interpreterà Athena nella seconda stagione dello show

Andra Day si unisce al cast della seconda stagione di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo nel ruolo di Athena.

Atena, la dea greca della saggezza, è uno dei personaggi più importanti dell'Olimpo nei libri di Rick Riordan Percy Jackson, essendo la madre di Annabeth Chase (Leah Sava Jeffries), amica intima di Percy (Walker Scobell) e collega semidio.

Day ha debuttato come attrice nel film biografico di Lee Daniels del 2021 Gli Stati Uniti contro Billie Holiday, in cui ha interpretato il ruolo principale. Il film le è valso un Golden Globe come migliore attrice drammatica e un Grammy per la migliore colonna sonora, oltre a una nomination agli Oscar come attrice protagonista.

Tra gli altri suoi crediti sul grande schermo figurano i ruoli principali nei film del 2024 Exhibiting Forgiveness e The Deliverance, quest'ultimo diretto da Daniels. Prima di interpretare Billie Holliday, era nota soprattutto per il suo lavoro di cantante R&B. La sua discografia comprende gli album Cheers to the Fall, pubblicato nel 2015, e Cassandra (Cherith), pubblicato nel 2024.

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: ecco quando inizierà la produzione della seconda stagione

La trama della seconda stagione

La prima stagione di Percy Jackson ha presentato Percy come un semidio moderno di 12 anni che sta appena venendo a patti con i suoi nuovi poteri soprannaturali quando i suoi nuovi amici Annabeth e Grover (Aryan Simhadri) si uniscono a lui in un viaggio attraverso l'America per fermare l'imminente guerra tra gli dei.

Secondo la logline ufficiale, nella seconda stagione Percy "torna a Campo Mezzosangue un anno dopo e trova il suo mondo stravolto. La sua amicizia con Annabeth sta cambiando, scopre di avere un ciclope per fratello, Grover è scomparso e il campo è assediato dalle forze di Crono. Il viaggio di Percy per rimettere le cose a posto lo porterà fuori dalla mappa e nel mortale Mare dei Mostri, dove un destino segreto attende il figlio di Poseidone". La notizia del casting di Day è stata annunciata durante un panel virtuale al D23 Expo della Disney in Brasile prima di essere pubblicata sui social media.