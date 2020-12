Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: il primo teaser della serie Disney+

Online è apparso un breve teaser della serie Percy Jackson e i dei dell'Olimpo, l'adattamento dei romanzi in fase di sviluppo per Disney+.

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo è la serie in fase di sviluppo per Disney+ e Rick Riordan ha condiviso online un brevissimo teaser del progetto, video che probabilmente verrà presentato ufficialmente durante l'evento dedicato agli investitori dello studio che si svolgerà stasera.

Il breve filmato condiviso su TikTok svela solo il logo del titolo e mostra qualche elemento grafico. Lo scrittore ha semplicemente scritto: "Un teaser super corto che apparirà oggi all'incontro degli investitori della Disney. Ancora molta strada da fare ma sono così eccitato!".

Rick Riordan, parlando del via libera allo sviluppo dell'adattamento televisivo di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, aveva dichiarato: "A questo punto non possiamo dire molto, ma siamo davvero eccitati all'idea di una serie live-action di alta qualità, che segua la storia dei cinque romanzi originali di Percy Jackson, iniziando con Il ladro di fulmini nella prima stagione. Siate certi che io e Becky saremo coinvolti di persona in ogni aspetto dello show. Ci saranno molte altre notizie in futuro, ma per ora abbiamo molto lavoro da fare! Allacciate le cinture, semidei, sarà un viaggio fantastico ed eccitante".

I romanzi di Riordan hanno come protagonista il dodicenne Percy Jackson alle prese con incredibili avventure e pericoli dopo la scoperta di essere il figlio di Poseidone. I libri erano stati adattati nel 2010 e nel 2013 per il grande schermo, incassando in totale quasi 430 milioni di dollari ai box office.