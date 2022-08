Percy Jackson and the Olympians, prima foto dei protagonisti dal set per celebrare il compleanno di Percy

Dal set di Percy Jackson and the Olympians ci arriva la prima foto dei tre protagonisti in costume, in tempo per festeggiare il compleanno di Percy.

Procedono i lavori sul set di Percy Jackson and the Olympians, e in onore del compleanno del giovane semidio nato dalla fantasia di Rick Riordan, Disney+ ci offre una prima foto di Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri nei panni di Percy, Annabeth e Grover.

Il 18 agosto di 17 anni fa (e sì, sono sempre 17 anni fa, come rimarca anche Rick Riordan nel suo ultimo post sul suo blog) nasceva il giovane figlio di Poseidone, e quale modo migliore per celebrare tale ricorrenza che mostrarci una prima foto con i costumi di scena degli attori della serie tv di Disney+?

"È un giorno davvero speciale, semidei. Buon compleanno, #PercyJackson! Festeggeremo con un regalo tutto per voi... #PercyPreview" si legge infatti nel tweet dell'account ufficiale della piattaforma, mentre Riordan aggiunge "Questo mi sembra davvero un anno particolarmente gioioso per il compleanno di Percy Jackson. Siamo qui sul set di Vancouver, festeggiando con questo fantastico trio di eroi!".

E proprio riguardo ai progressi con lo show televisivo, l'autore ci aggiorna dicendo che non può pubblicare alcun video perché è ancora troppo presto: "Siamo ancora nella fase dei giornalieri e di un primo assemblaggio delle scene per i primi episodi, che somigliano molto alle prime bozze dei miei romanzi... Non li condividerei mai con qualcuno, perché non sono pronti! Magari per il suo compleanno il prossimo anno, la storia sarà diversa, ma non è una promessa".

Intanto, restiamo in attesa di scoprire quando Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpoarriverà su Disney+ (anche se sappiamo già che non sarà prima del 2024).